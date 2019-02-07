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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
07.02.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Müteahhit milyonlarca lirayla kayıplara karıştı

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Müteahhit milyonlarca lirayla kayıplara karıştı

Hatay’da inşaat yapan müteahhit firmanın sahiplerinin, çoğunluğu Antakyalılardan oluşan onlarca aileyi dolandırarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Hatay’da inşaat yapan müteahhit firmanın sahipleri iddiaya göre, çoğunluğu Antakyalılardan oluşan onlarca aileyi dolandırarak ortadan kayboldu. Aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını söyleyen mağdur vatandaşlar, firma sahiplerinin bir an önce yakalanmasını istedi. 

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesinde konut yapan bir inşaat firması sahipleri iddiaya göre, daire yapmak üzere anlaştığı vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Firma yetkililerine bir türlü ulaşamayan vatandaşlar, satın aldıkları dairelerinin birden fazla kişiye tapu ve sözleşme üzerinden satıldığını fark edince dolandırıldıklarını anladılar. Firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen mağdurlar, yetkilerden yardım istedi.

“ANNENLE GİT İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET”

Saraykent Mahallesinde bulunan ve günlerdir kapalı olan inşaat şirketi önünde toplanan mağdur vatandaşlardan Metin Atahan, düzmece bir oyuna kurban gittiklerini söyledi. Atahan, “Bilal A. parayı aldı benden, para dekontlarım da burada. Bankaya kadar geldi benimle parayı aldı. Mithat imzayı attı, sözleşmeyi yaptık sonra Mithat fesih yapıp savcılıktan düzmece bir oyunla olaydan sıyrılıp, sırra kadem bastı. Ben tutup Bilal’i aradığım zaman, ‘Senin bende paran yok hoca, git sen ananla beraber beni şikayet et istediğin yere’ diyor” dedi.

“BENİM PARASINI ÖDEDİĞİM TAPUM BAŞKASINA DEVREDİLMİŞ”

Dairesinin bir başkasına tapulandığını söyleyen mağdur vatandaşlardan Mehmet Emin Nuh, 3 aydır tapusu için uğraştığını ifade etti. Nuh, “3376 numaralı parsel 3. kat 13 numaralı daire dekontu 218 bin lira, yatırmışım dekontu var. Benim tapumu Adem Koşar diye birine devretmiş. Ben 3 aydan beri tapumu almaya çalışıyorum, ha bugün ha yarın diye oyalıyor” dedi.

“15 ŞUBAT’TA EVİMİZİN ANAHTARINI ALMAMIZI BEKLİYORDUK”

Şubat ayının 15’inde evinin anahtarını almaya hazırlandığını söyleyen mağdur Tahsin İpek, evinin başkası üzerine tapulandığını söyledi. İpek, “Geçen sene Şubat’ta daire aldık, sözleşmesi de burada. Paraları da banka üzerinden havale ettim kendisinin şirketine. Sözde bu ayın 15’inde tapuyu alacaktık. Sonra bir baktım evi başkasına tapulamışlar, ne inşaat var ne de daire. Şimdi ortada kalakaldık” dedi.

“EMLAKÇILIKLARINI YAPTIM BENİ DE DOLANDIRDILAR”

İnşaat yapım aşamasında inşaat şirketinin emlakçılığını üstlendiğini söyleyen Emlakçı Mehmet Ekenel, kendilerinin de dolandırıldığını söyledi. Babası ve kendisinin dolandırıldığını ifade eden Ekenel, “Ben emlak işiyle uğraşıyorum. Bu arkadaşların dairelerini satıyordum, geçen aya kadar. Ben bunlardan 2 daire aldım. Biri kendimin diğeri de babamın şuan mağdur durumdayım” dedi.
Mağdur vatandaşların daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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