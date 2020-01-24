Müteahhit kurtuldu, mağdurları ortada kaldı

BAŞLARINI sokacak bir ev hayali kuran çok sayıda ailenin 10 yıldır yaşadıkları zorlu süreç, geçen günlerde çıkan kararla içinden çıkılmaz hal aldı. Seçim Grup isimli şirketin sahipleri Mimar Necati Seçim, kardeşi Veysel ile kuzenleri Erdoğan Örs, Etimesgut’ta inşaat projesi geliştirdi. Başkalarına ait arsalarda proje geliştiren üç ortak, Venpark Evleri adını verdikleri 100 daire ve 5 bloktan oluşan projede iddialı reklâm kampanyaları yaptı. “Seçim Grup güvencesinde banka yok, kredi yok, kefil yok, faiz yok!” diye tanıtım yapan firma, kısa sürede yoğun talep aldı. Büyük bir bölümü 2010 yılında olmak üzere daireler satıldı. Şirketin müşterileri arasında savcı ve pilotlar da yer aldı. Satış sözleşmelerine göre daireler 2012’de teslim edilecekti. Ancak, kararlaştırılan süreçte evler teslim edilmedi. Daire sahipleri, firma yetkileri ile temasa geçince, aldıkları yanıtla şok geçirdi. Firma sahibi Necati Seçim’in “Size söylemedik mi, iflas ettik biz!” sözleri ile hayal kırıklığına uğrayan daire sahipleri kısa süre içinde bir araya gelerek dava açma yoluna gitti.

KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLİZ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, üç sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açtı. Yargılama aşamasında sanıklar, “Kimseyi dolandırma kastımız yok. Kötü niyetli de değiliz. Ekonomik olarak sıkıntıya düştük” dedi. Sanıklar, yaşadıkları sıkıntıya rağmen mağdurların paralarını 2016’ya kadar ödeyeceklerini söyledi. Ancak anılan süreçte de ödemeler yapılmadığı belirtildi.

ÖNCE 33 YIL, SONRA BERAAT

Yargılamayı yapan Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanık için de ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hüküm kurdu. Mahkeme, Necati Seçim, Veysel Seçim ve Erdoğan Örs’e 33’er yıl 4’er ay hapis, 320 biner TL de adli para cezası verdi. Sanık avukatları bu karara itiraz etti. İtiraz incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstinaf bozma gerekçesinde, sanıkların başından itibaren dolandırıcılık kastı ile hareket edip etmediklerinin belirlenmesini istedi. Üst mahkemenin bu kararı sonrası, dosya yeniden yargılamanın ilk yapıldığı mahkemeye geldi. Mahkeme, daha önce 33’er yıl hapis cezası verdiği sanıklar için beraat kararı verdi.

ŞİRKETİN İÇİ BOŞ, TAHSİLAT İMKÂNSIZ

DOSYAYI takip eden Avukat Hayrettin Korucu “Beraat kararına itiraz ettik. Seçim Grup isimli şirkete yönelik alacak davası açma hakkımız var. Ancak bu şirketin içi boş. Tahsilat yapmamız söz konusu değil. Sanıklar, dolandırıcılık suçundan 1 gün bile hüküm giyseydi, onların şahsına yönelik de işlem yapabilirdik. Sanıklardan biri, başka bir firma üzerinden mimarlık, diğeri ise peyzaj işi yapıyor” dedi. Şirket sahibi Necati Seçim ise “Çok zor bir süreç yaşadık. Herşeyimizi kaybettik. Bazılarına ödeme yaptık. Diğerlerine de yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

DAİRELERİ BAŞKALARINA SATTILAR

DAVA dosyasına kapsamında ifade veren mağdurlar, kendilerine satılan dairelerin üçüncü kişilere satıldığın söyledi. “Pazarlık yaptıktan 3 ay sonra teslimat olacaktı” diyen Fikriye Türk “Benim dairemi başka birine satmışlar” dedi. Bir diğer mağdur Veysal Şimşek ise “2010 yılında sözleşme yaptık. Daire için 165 TL’ye pazarlık yaptık. Daha sonra iflas ettiklerini söylediler. Bizlere 2016’da paralarımı ödeyeceklerini söylediler. Ancak bir ödeme yapılmadı. Bizim ödediğimiz paralar ile başka yerlere yatırım yaptılar. İflas ettikleri halde yaşantılarında da bir değişiklik olmadı, milyonluk dairelerde oturuyorlar” şeklinde konuştu.