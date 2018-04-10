Müsteşardan ‘rekabet’ uyarısı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, başta elektrik üreticileri olmak üzere tüm sektöre rekabet uyarısı yaparak, “Bir araya gelip fiyat, tedarik konuşamazsınız. Bir araya gelip birlikte arıza-bakım tarihlerine karar veremezsiniz. Konuşulmaya başladığı anda toplantıyı terk etmek, kurumunuza gidip hukuk müşaviri aracılığı ile işlem başlatmanız gerekir. Yoksa toplantıda sessiz sessiz oturan birinin şirketine döndüğünde bilgi için bir diğer kişiye attığı ‘şu fiyatlar konuşuldu’ şeklindeki ifadesi bile canınızı yakabilir. Bakın Rekabet Kurumu ciro üzerinden ceza yazıyor. Rakamlar çok yüksek. Bir diğer önemli nokta ise bir husus Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatında olmasa, yazmasa, EPDK mevzuatında cevaz verilse de, Rekabet Hukukuna aykırı olabilir. Ne yapacaksanız, arıza başta olmak üzere diğer hususları da Enerji Piyasaları İşletme AŞ’ye (EPİAŞ) bildirmeniz gerekiyor” dedi.
ENERJİDE TEK KİMLİK
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nin (ISTRADE 2018) açılışında konuşan Dönmez, enerji piyasalarında yıllar içinde birçok mekanizma geliştirildiğini, 5-10 yıl sonra belki çok daha fazla endeks, fiyat ve kontrat olacağını dile getirdi. Dönmez, “Nihai tüketiciye yönelik yeni iş modellerinde dijitalleşmenin getirdiği birleştirici ve işlem maliyetlerini azaltıcı etkisini değerlendirmemiz gerekir. Belki bu noktada nihai tüketicinin tek bir kimlik ile hem elektrik, petrol, doğalgaz ürünlerini tek bir servis üzerinden alınmasını Türkiye pazarı için düşünmeliyiz. Rekabet arttıkça kar marjı düşüyor, bu sebeple ürün birleştirme eğer enerji ve diğer mevzuatla aykırı değilse gündeme alınabilir. Bu ürünler hem tüketicinin hem de üreticinin ihtiyacını görebilmeli. Tüketiciler sabit, öngörülebilir fiyatlar istiyor” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE CAZİP PAZAR
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise elektrik sisteminde arz fazlası olduğuna işaret ederek, piyasanın serbestleşmesinden sonra özel sektörün aktif bir tutumla birçok projeye imza attığını, kamunun sağladığı destekleri de fırsata çevirdiğini söyledi. Yerli kaynakların kullanımında görülmemiş başarıların sağlandığını söyleyen Yılmaz, “Son yıllarda hız kazanan uluslararası projeler sektörümüzde kaynak çeşitliliği sağladı. Gelişmekte olan ekonomisi ve artan enerji talebiyle Türkiye zaten cazip bir pazar konumunda” dedi. Elektrik ticaretinde yüksek derecede rekabetçi bir piyasa oluştuğunu da ekleyen Yılmaz, bu koşulların fiyatların düşmesine yol açtığını belirterek, “Bakıyorsunuz bugünden yarına elektrik piyasalarında yüzde 10-15 fiyat değişebiliyor. Bu piyasanın dinamizmi açısından önemli. Yani yeni şartlara kendisini uydurabilme yeteneğimizi, risk yönetimi becerimizi geliştirmemiz lazım” şeklinde konuştu. Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, gelecek 2 yılda elektrikli araç ithalatının artacağını belirterek, “Biz de Zorlu Enerji olarak mayısta hızlı şarj istasyonlarıyla ilgili bir lansman yapacağız. Bu yaz başı itibarıyla Adana’ya kadar, yılsonu itibarıyla ise tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ve 200 kilometreye bir şarj istasyonu yerleştireceğiz” dedi.
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