Müşteri deneyimini satışa dönüştürecek

Türkiye’nin 36 şehrinde 99, yurt dışında ise 4 ülkede 5 mağaza ile hizmet veren moda perakende markası İnci Deri, 2017 yılında yaşadığı istikrarlı büyümeyi ve 2018 hedeflerini paylaştı.

Müşteriye dokunulan her noktada mükemmellik hedeflerini anlatan İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, 2018 yılı stratejilerinin “Ebitda”, “Omni Channel” ve “Farklılaşma” başlıklarında olacağını belirtti. Yıla “Ürünü değil müşteri deneyimini satışa dönüştürme” amacıyla girdiklerini söyleyen Kızıltaş, 2018’de 354 milyon TL ciro ve % 30 büyüme hedeflediklerine dikkat çekti.

Mağazacılık ve e-ticaretteki yenilikleriyle farkılaşma yoluna devam eden İnci Deri, Omni Channel (çok kanallı) stratejisini yeni teknoloji yatırımlarıyla sürdüreceğini belirtti. Bunun yanı sıra Kızıltaş, perakende sektörüne uzman insan gücü yetiştirme misyonuyla eğitim hedeflerini de açıkladı.

E-TİCARETTE YÜZDE 132 BÜYÜME

Türkiye’nin 100 yılı aşan ilk moda perakende markası İnci Deri, 2018’de e-ticaret ve çok kanallı stratejisindeki hedeflerini büyüttü. 2009 yılında hayata geçirilen e-ticaret platformu incideri.com, geçen seneye oranla yaklaşık % 81 büyüme gösterdi. 2016’da 2.5M

olan ziyaretçi sayısı, 2017’de ise %52 artarak 3.8 M ziyaretçiye ulaştı.

Ali Murat Kızıltaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada “incideri.com, internet mağazamız genel satışların % 4’ünü oluşturuyor. En yüksek cirolu 1. mağazamız olarak da ilk sırada yer alıyor.

E-ticaret sitemizin toplam cirodaki payını 2018'de %7’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Heyecanla söylüyorum ki, bu yıl %132 büyüme hedefimiz bulunuyor.” dedi.