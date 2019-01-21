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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.01.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Mustafa Koç ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında anıldı

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Mustafa Koç ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında anıldı

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 3’üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

ZİNCİRLİKUYU Mezarlığı’ndaki aile kabristanında, saat11.30’da yapılan anmaya aile üyeleri Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, kızı Esra Koç, Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, kızı Sadberk Leyla Koç, İnan Kıraç’ın yanı sıra aile dostları, aralarında Hüsnü Özyeğin, Cem Boyner, Ümit Boyner’in de bulunduğu çok sayıda iş insanı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Koç Holding çalışanları katıldı.

Mustafa Koç ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında anıldı

Emniyet güçlerinin tören alanı ve kabristan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı anmada Kur’an-ı Kerim okunurken, Mustafa Koç’un mezarına çiçekler konuldu.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada Mustafa Koç’un ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Çakıroğlu, "Mustafa Bey, vizyonerliği, iyimserliği, enerjisi ve insani değerleri ile hem bizlere hem de tüm çevresine örnek oldu. Kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve sayıldı. Her işi büyük bir tutkuyla ve başarıyla yaptı.

Mustafa Koç ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında anıldı


Toplululuğumuz için çıtayı hep daha yukarıya taşıdı. Her zaman, her koşulda daha büyük başarılara koşmamız için ilham veren, güç veren bir lider oldu. Mustafa Bey kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. İsmi ve yaptıkları şirketimizden, destek verdiği eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerinden hiçbir zaman silinmeyecek. Bizler de ekonomik ve toplumsal her alanda kendisinin bıraktığı bayrağı daha yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu. 

 

 

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