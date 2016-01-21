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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.01.2016 - 13:27, Son Güncelleme:

Mustafa Koç neden öldü?

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Mustafa Koç neden öldü?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki; 21 Ocak Perşembe günü hayata veda eden iş adamı Mustafa Koç neden öldü?, Mustafa Koç'un ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar...

Mustafa Koç, bu sabah yaptığı spor esnasında kalp krizi geçirdi. İlk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, burada 40 dakika boyunca yapılan ''hayata döndürme çalışmaları''na cevap vermedi. Buradaki müdahalenin ardından özel bir helikopter ile Koç Holding ailesinin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Koç'un ölüm haberi öğlen saatlerinde geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 21 Ocak 2016 Perşembe sabahı spor yaparken kalp krizi geçirdi. Evinin yakınındaki Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Koç ardından sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koç, kurtarılamadı ve hayata veda etti.

AMERİKAN HASTANESİ BAŞ HEKİMLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Amerikan Hastanesi Başhekimi yaptığı açıklamada, "Sayın Mustafa Koç’u hem Beykoz Devlet hastanesinde hem de Amerika hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaybettik, hepimizin başı sağolsun" dedi.

KOÇ HOLDİNG BASIN AÇIKLAMASI

''Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine

Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.''

Mustafa Koçun Instagramdaki Son Paylaşımı
Mustafa Koç'un Instagram'daki Son Paylaşımı

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

1960 yılında dünyaya gelen, evli ve iki kız çocuğu babası olan Mustafa Vehbi Koç, 1984 yılında ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Çalışma yaşamına 1984’te Tofaş'ta Müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

Mustafa Koç 2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi de olan Koç, aynı zamanda Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi.

JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarına ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde yer alan Koç, aynı zamanda Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi. 2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirildi. 

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