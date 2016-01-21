Mustafa Koç neden öldü?
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki; 21 Ocak Perşembe günü hayata veda eden iş adamı Mustafa Koç neden öldü?, Mustafa Koç'un ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar...
Mustafa Koç, bu sabah yaptığı spor esnasında kalp krizi geçirdi. İlk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, burada 40 dakika boyunca yapılan ''hayata döndürme çalışmaları''na cevap vermedi. Buradaki müdahalenin ardından özel bir helikopter ile Koç Holding ailesinin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Koç'un ölüm haberi öğlen saatlerinde geldi.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 21 Ocak 2016 Perşembe sabahı spor yaparken kalp krizi geçirdi. Evinin yakınındaki Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Koç ardından sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koç, kurtarılamadı ve hayata veda etti.
AMERİKAN HASTANESİ BAŞ HEKİMLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Amerikan Hastanesi Başhekimi yaptığı açıklamada, "Sayın Mustafa Koç’u hem Beykoz Devlet hastanesinde hem de Amerika hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaybettik, hepimizin başı sağolsun" dedi.
KOÇ HOLDİNG BASIN AÇIKLAMASI
''Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.
Basın ve Kamuoyunun Dikkatine
Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.''
1960 yılında dünyaya gelen, evli ve iki kız çocuğu babası olan Mustafa Vehbi Koç, 1984 yılında ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.
Çalışma yaşamına 1984’te Tofaş'ta Müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.
Mustafa Koç 2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi de olan Koç, aynı zamanda Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi.
JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarına ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde yer alan Koç, aynı zamanda Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi. 2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirildi.
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