Mustafa Koç mezarı başında anıldı
Koç ailesinin 3’üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için vefatının üçüncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Mustafa Koç, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında anıldı. Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç’un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Törende Kur’an-ı Kerim okundu, Mustafa Koç ve ailenin hayatını kaybeden diğer üyeleri için dua edilirken Koç’un kabrine çiçekler konuldu. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, kızları Esra Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.
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