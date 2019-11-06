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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Mustafa Elitaş: Güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut

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Mustafa Elitaş: Güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "Güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut. Türkiye'nin çatı tipi güneş enerjisi üretimini teşvik etmesi konusunda yıllık ortalama 4 kilovatlık bir hedef koyması, yerli enerji üretiminde son derece önemli olacaktır" açıklamasında bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş ve rüzgarın öneminin giderek arttığını belirterek, "Halihazırda güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut." dedi.

Elitaş, ATO Congresium'da düzenlenen AA’nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda, rüzgar ve güneş enerjisi ile ilgili TBMM'den birçok teşvik yasasını geçirdiklerini hatırlattı. Dünyada yenilenebilir enerji üretiminde üst düzey teknolojilerin kullanılmaya başlandığını anlatan Elitaş, "Denizlerin üzerinde bulunan bir türbinden 10 megavatlık enerji üretebiliyor ve bu noktada Türkiye'nin de güvenilir ve yerli enerji teknolojilere ayak uydurması gerekiyor. Halihazırda güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Elitaş, daha güvenilir ve ucuz olan çatı tipi enerji üretiminde teşvikin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "İngiltere gibi günde ancak 1-2 saat güneşten faydalanabilen ülkelerde ev tipi güneş enerjisi üretimleri teşvik ediliyor. Türkiye'nin de çatı tipi güneş enerjisi üretimini teşvik etmesi konusunda yıllık ortalama 4 kilovatlık bir hedef koyması, yerli enerji üretiminde son derece önemli olacaktır." diye konuştu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta da Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarının giderek arttığına işaret ederek, "Türkiye enerji alanında 3 kat büyüdü ve fosil kaynaklardan elde edilen enerji azaldı." dedi. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin artmasıyla insan sağlığına yönelik ve çevresel sorunların çözümü için ciddi adımlar atıldığını ifade eden Balta, "Dünyada fosil kaynaklardan elde edilen enerji ortalaması yüzde 38, Türkiye ise yüzde 38'in altında. Güneşten elde edilen enerjide ise dünya ortalaması yüzde 1,37, bu rakam Türkiye'de 2,56. Bu oranlara bakıldığında yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ülkemizde diğer dünya ülkelerine kıyasla hızla artmaktadır." ifadelerini kullandı. 

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