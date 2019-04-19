Musk ve SEC ek süre talep etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMusk ve SEC ek süre talep etti
GeriEkonomi Musk ve SEC ek süre talep etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Musk ve SEC ek süre talep etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musk ve SEC ek süre talep etti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve SEC mahkemeden bir hafta daha süre istedi.

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Musk'ın 2018'de varılan menkul kıymetler anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle başlayan anlaşmazlığın çözülmesi için bir hafta daha süre istedi.

ABD'li Yargı. Alison Nathana sundukları ortak açıklamada iki taraf da söz konusu görüşmelerin 25 Nisana kadar uzatılmasını istedi. Nathan talebi kabul ederken, açıklamada SEC Avukatı Cheryl Crumpton ve Elon Musk şu değerlendirmeyi yaptı:

"Henüz bir anlaşmaya varamamış olsak da, SEC konseyi, Elon Musk ve Tesla konseyi geçen hafta bir saati aşkın bir süre boyunca telefonda görüştü ve hala da olası bir çözüm bulmak için çalışıyor. Müzakerelerimizin hala devam etmesi sebebiyle, mahkemeye sunulacak bir anlaşma için belirlenen tarihin 25 Nisan'a ertelenmesini talep ediyoruz."

Nathan, iki tarafın bir anlaşamaya varamaması durumunda SEC'in Musk'ın Tesla üretimi hakkında yaptığı paylaşımların SEC ile olan anlaşmasını bozduğu iddiasını destekleyeceğini söylemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hem denizde hem karada kullanılacak! ZAHA, IDEF'de sergilenecek

Musk ve SEC ek süre talep etti

Drift atıp trafikten men alanlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nden karar

Bakan Selçuk açıkladı! Ar-Ge harcamaları 30 milyar lirayı aştı