Musk: Tesla’nın piyasa değeri 500 milyar dolara yükselecek
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yürüttükleri çalışmalarla birlikte "sürücüsüz araç teknolojisi" tamamlandığında, Tesla’nın 500 milyar dolar piyasa değerine sahip bir şirket haline geleceğini söyledi.
ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geliştirme çalışmalarını sürdürdükleri "sürücüsüz araç" teknolojisinin, şirketin piyasa değerini "yarım trilyon dolara" yükselteceğini söyledi.
Tesla hisseleri dünkü işlemlerde, şirketin Elon Musk da dahil olmak üzere yatırımcılardan 2 milyar dolar fon toplama planını açıklanmasının ardından yüzde 5 yükseldi.
Citibank ve Goldman Sachs tarafından organize edilen yatırımcı toplantısında konuşan Musk, elektrikli araç, güneş enerjisi ve enerji alanında yürüttükleri çalışmaların, Tesla’nın değerinin dayanak noktaları olduğunu vurguladı ve geliştirmekte oldukları "sürücüsüz araç teknolojisi" tamamlandığında, Tesla’nın 500 milyar dolar piyasa değerine sahip bir şirket haline geleceğini söyledi.
Yatırımcı toplantısında konuşan Tesla Mali İşler Direktörü Zach Kirkhorn da, ikinci çeyrekte 90-100 bin araç teslim etmeyi hedeflediklerini, yılın tamamı için hedefin 360-400 bin araç olduğunu açıkladı.
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