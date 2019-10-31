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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

MÜSİAD’ın milli üretim üssü TEKMÜSKOOP’un temelleri atılıyor

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MÜSİAD’ın milli üretim üssü TEKMÜSKOOP’un temelleri atılıyor

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği üretim ekonomisi anlayışının söylemden eyleme geçirilmesi adına en rasyonel çözüm, 81 ilde kurulacak OSB’lerin bir an önce hayata geçirilmesidir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) milli üretim üssü orta ölçekli sanayi sitesi TEKMÜSKOOP’un temelleri Tekirdağ'da atılacak.

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD üretim alanları ve imkanları kısıtlı olan “küçük sanayi sitesi” üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri” (OSB) kurmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi’nde ilk kez hayata geçirilecek projenin temelleri, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü atılacak.

Yapılması planlanan OSB projeleri ile sitenin kurulacağı il ve ilçenin ekonomik ve üretim potansiyeline göre, 200 dönüm ile 1000 dönüm arası araziler üzerinde inşa edilmesi öngörülüyor. İmalathaneler ise zeminde 500 metrekare, 1000 metrekare, bin 500 meterkare ve 2 bin metrekare olacak şekilde tasarlanıyor.
Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacak proje kapsamında, tesis içerisindeki çalışanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi adına, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, kapalı yüzme havuzu, voleybol ve basketbol salonları, halı saha, yürüyüş parkurları, tiyatro ve üretim müzesi gibi alanlardan oluşan kompleks bir yapı öngörülüyor. Ayrıca site içerisinde yer alacak meslek liseleri ile hem öğrencilere sürekli staj imkanı sunması hem de kalifiye personel yetişmesine olanak sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin hedeflenen sanayi üretimine ulaşabilmesi için öncelikle mekansal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti.

Kaan, "MÜSİAD olarak proje kapsamındaki asıl hedefimiz, Türkiye’ye on yılda 20 bin yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak ve Gayrisafi Milli Hasıla'ya (GSMH) yılda doğrudan 200 milyar dolar artı katkı sağlamaktır. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği üretim ekonomisi anlayışının söylemden eyleme geçirilmesi adına en rasyonel çözüm, 81 ilde kurulacak OSB’lerin bir an önce hayata geçirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi temel atma töreni, katılımı beklenen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye genelindeki MÜSİAD şubelerinin başkanları ile şubelerin bulunduğu illerin vali ve belediye başkanlarının iştirakıyla gerçekleştirilecek.

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