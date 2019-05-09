MÜSİAD'dan reformlara destek mesajı

ATO Congresium'da düzenlenen "MÜSİAD Ankara Şubesi Geleneksel İftar Programı"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile iş ve siyaset dünyasından davetliler katıldı.



Programda bir konuşma yapan Kaan, dünyanın 94 ülkesinde 224 noktada faaliyet gösterdiklerini aktararak,MÜSİAD'ın yarın itibarıyla 29'uncu yılını tamamladığını ifade etti.



Türkiye'nin kalkınması için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Kaan, Türk milletinin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve büyümeye devam edeceklerini dile getirdi.



Kaan, kısa süre önce MÜSİAD'ın 25. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları söyledi:



"Çağın ve geleceğin gereklerine göre bir çalışma süreci yürüttük, yeni yapımızı buna göre belirledik. MÜSİAD bugün, siyasetten bürokrasiye, sanattan ekonomiye, ticaretten sermayeye, diplomasiye kadar çok geniş bir yelpazede adeta bir danışma ve fikir edinme kurumu gibi algılanmaktadır. Yeni süreçte, veri akışını çok daha işlevsel ve sürekli kılacak altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. MÜSİAD artık kendini bir sermaye üssü ve veri merkezi olarak tanımlamaktadır."



"MEDENİYETİMİZ İÇİN HER ZAMANKİNDEN FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"



Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının hayırlı olması temennisinde bulunan Kaan, iş dünyası olarak ekonomik anlamda güçlenme, büyüme ve toplumsal bağları sağlamlaştırmak için mücadele edeceklerini aktardı.



Abdurrahman Kaan, meselesi "Türkiye" olan herkesin memleketi için sorumluluk alması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizler, Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim, yatırım, ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması adına üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin hayata geçirilmesi adına, MÜSİAD olarak yenilenen yapımızla çok daha güçlü bir paydaş olacağız. Medeniyetimiz için, değerlerimiz için, evlatlarımız ve nesillerimiz için her zamankinden fazla çalışacağız."



"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARIN FARKINDAYIZ"



MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ise 2023 hedeflerine ulaşmak için ihracatın artırılması ve aynı oranda ithalatın azaltılması gerektiğini belirterek, iş adamları olarak kendilerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını ifade etti.



Merkez Bankasının yeniden yapılandırılarak ekonomik istikrara katkı sağlayan bir kurum haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Acar, "Faizin yüksek olması üretimi durdurmakta, bu da dışa bağımlılığı getirmektedir. Dışa bağımlılık arttıkça yerel paranın değeri düşüp, dövizin değeri artmaktadır. Vergi sistemimiz daha basit ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmalıdır. Dolaylı vergiler yük olmaktan çıkarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Acar, MÜSİAD Ankara olarak savunma sanayisiyle ilgili sorumluluklarının da bilincinde olduklarını vurgulayarak, geçen yıl Sınır Güvenliği ve Askeri Radar Zirvesi ile bu sahada üretim yapan firmaları konunun ilgili ve yetkili mercileriyle bir araya getirdiklerini aktardı.



Söz konusu zirvenin ikincisini 2-3 Ekim'de düzenleyeceklerini bildiren Acar, "2023 hedefleri için daha fazla çalışmalı, sorumluluklar almalıyız." diye konuştu.