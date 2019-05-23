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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.05.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

MÜSİAD'dan Bakü'de iftar

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MÜSİAD'dan Bakü'de iftar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, Bakü'de iftar programı düzenledi.

İftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da çalışan iş adamları, Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. 

Büyükelçi Özoral, iftarda yaptığı konuşmada, İslam dininin dürüst, onurlu, erdemli, insaflı ve adil olmayı emrettiğini, bugünkü dünya düzenin ise bu ilkelerle uyuşmadığını söyledi. 

Dünyada adaletsizliklerin yaşandığını, özellikle Müslümanların zulme maruz kaldığını vurgulayan Özoral, "Oysa bizim hedefimiz bunlardan uzak olup insanlığı her zaman yüceltmek. Sizlerin bu doğrultudaki çalışmalarınızı gördükçe mutluluk duymaktayım." dedi. 

Her zaman iş adamlarının yanında olmaya çalıştıklarını belirten Özoral, "Çünkü bu devlet ve millet olarak birbirimizden güç alıp güç vermemiz demektir. İkimiz de birbirimize muhtacız. Devlet kurumları olarak milletin her zaman hizmetindeyiz. İşimizi yaparken milletin bize verdiği yetkiden güç alıyoruz." ifadelerini kullandı. 

MÜSİAD'ın Gobustan ilindeki Türk Şehitliğini tamir ettirdiğini ve Bakü'de iftar çadırı kurduğunu hatırlatan Özoral, bu işlerin manevi değerinin çok büyük olduğunu vurguladı. 

Özoral, konuşmasının sonunda ülkedeki tüm Türk iş adamları kuruluşlarına birlikte hareket etme çağrısında bulundu. 

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun ise MÜSİAD'ın dünyada 224 noktada temsil edilen, 11 bini aşan üyeye sahip uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu bildirdi. 

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, savaşların artık ekonomi ve ticaret sahalarında yapıldığını belirten Uzun, bu sayede ülkelerin ve şirketlerin diz çökertilmeye çalışıldığını kaydetti. 

Ticaretin artık eskisi gibi olmayacağını, bundan sonra korumacı politikaların arttığı, gümrük duvarlarının kalınlaştığı global ekonomi dönemine girdiklerini ifade eden Uzun, şunları söyledi: 

"Bu dönem bir olmak, birlikte hareket etmek dönemi, bilgiyi tecrübeyi paylaşma dönemidir. Güçlerimizi birleştirerek ortaklıklar yaparak, işlerimizi büyütebiliriz. Az olsun benim olsun dönemi bitti. Zayıf olanı küçük olanı bu sistem yaşatmıyor. Hedefimiz el ele verip ortaklıklar kurup ağlarımızı birleştirip dünyaya açılmak, dünyayla iş yapmak olmalıdır." 

Azerbaycan devletinin yatırımcılar için iyi olanaklar sağladığını hatırlatan Uzun, Azerbaycan ve Türkiye'nin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

İftar sonrasında davetlilere eski bir Osmanlı geleneği olan "diş kirası" olarak ebru hediye edildi. 

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