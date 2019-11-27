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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

MÜSİAD Vizyoner'19 başladı

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MÜSİAD Vizyoner'19 başladı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Dijital dönüşüm hız algılarımızı değiştirdi. Ama şunu unutmamak lazım; Geçmişi iyi okumalıyız. Çünkü gelecek aslında geçmişin bir envanteridir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dijital dönüşümde geçmişi iyi okumaları gerektiğini belirterek, "Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi başladı.

Açılışta konuşan Kaan, "dijital gelecek" teması sayesinde çok farklı katmanları ve yönleri ile dönüşümü masaya yatırdıklarını kaydederek, davetli ve katılımcıların çok yönlülüğünün bunu açıkça ispatladığını söyledi.

Kaan, siyasetten diplomasiye; bilgiye erişimden onun güvenliği ve işlenmesine; ticaretin yeni kurallarından ticaretin yeni hatlarına; yeni piyasa koşullarından piyasaların yeni oyun kurucularına; milli gücü oluşturan yeni kavramlardan milli gücün yeni jeopolitik alanlarına kadar her sahada dönüşümü masaya yatırdıklarını anlattı.

Ancak burada ana ekseni dijital gelişim olarak belirlediklerini dile getiren Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yeni dünya düzeni diye tekrarladığımız sistem aslında; yeni kurallar, yeni oyuncular, yeni piyasalar ve yeni modeller silsilesini 'dijitalleşme' sistematiği üzerinden yeniden kurgulamaktır. Karşımızda eski ve yaşlı bir dünya var, oysa bizler şimdi, bu eski dünyanın yeni adetlerine uyumlu yepyeni algoritmalar kurmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Ama belirttiğim gibi bu algoritmalar hayatın her alanı için geçerli olacaktır."

"BUGÜNE DAMGASINI VURAN KAVRAMLAR YAPAY ZEKA VE AKILLI SİSTEMLER"

Abdurrahman Kaan, milenyumdan önce bu çağda bilgisayarların çökeceğine ve sistemin yerle yeksan olacağına dair söylentilerin yayıldığını anımsatarak bilgisayarların çökmediği gibi akıllı teknolojilerin insanları yerine karar alma süreçlerini yönetebilir hale geldiğini söyledi.

Kaan, "Akıllı evler, akıllı telefonlar, akıllı şehirler, akıllı firmalar, akıllı yazılımlar. Yani dediğinizi yapan; sadece kodu uygulayan değil; kendi kendine karar alabilen, algoritmalarını sizin verdiğiniz komutlar dışında da yeniden biçimlendirebilen; kısacası kendine yetebilen sistemler başladı." diye konuştu.
Bugünün dünyasına damgasını vuran kavramların "yapay zeka ve akıllı sistemler" olduğunu dile getiren Kaan, yepyeni bir "büyük sınır çizgisi" ile karşı karşıya olduklarını anlattı.

Kaan, dijital dönüşümün, sosyo-politik ve ekonomik parametreler ve paradigmaların değişimini yönettiğini ve hızlandırdığını kaydederek, "Ancak bazı hususlarda geri dönüşümü imkansız hasarlara da yol açabiliyor. Çünkü insanı ve insanlığın devamını konuşamaz hale getiriyor. Bir Türk yazarın dediği gibi: İnsanlık kollarımızda can veriyor." ifadelerini kullandı.

Halihazırda dünyada yaşanan kutuplaşmaya, güç dengelerindeki, iklimdeki, parasal sistemlerdeki değişimlere değinen Kaan, küresel anlamda gündemde olan enerji hatlarından, yeşil kuşaktan, üretim-ticaret hinterlandlarından, sınır güvenliklerinden, göçlerden bahsetti.

"GEÇ KALAN OYUNUN DIŞINDA KALIR"

Kaan, üretim ve talep anlamında Çin ve Asya gücü karşısında korumacı politikaların devreye girdiğini, ticaret savaşlarının bir tehdit gibi masada hep durduğunu söyledi.

Bu politikaların ve sürekli tekrarlayan seçimlerin dünyada milliyetçi akımı güçlendirdiğini dile getiren Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Kapılar kapatıldı, küreselleşme için yeni tanımlar türetilmeye başlandı.Parayı emtia gibi kullanan sistem, paradan kurtulmak adına kendi alternatif değer zincirleri üzerinde çalışmaya başladı; Blockchain. Plüralizm yeniden konuşulmaya başlandı. Ekonomik davranışlardaki değişim sosyal yapıları içine kapalı toplumlar olarak şekillendirmek üzere harekete geçti. Kültürel penetrasyon, artık modern kapitalizm için verimli pazarlar açma rolünü yitirince, yerelleşme ve yerlileştirme kavramlarının hem yatırımda, hem de şehir markaları üretmekte nasıl kullanılacağı konuşuldu."

Kaan, dijital dönüşümün hızlanmalarına ve bir değişimi hazmedemeden bir başka değişime hazırlanmalarına sebep olduğunu belirterek, dünyayı liderlerin ve onların aldıkları kararların şekillendirmeye başladığını söyledi.

Dijital dönüşümün hız algılarını değiştirdiğini dile getiren Kaan, "Ama şunu unutmamak lazım; Geçmişi iyi okumalıyız. Çünkü gelecek aslında geçmişin bir envanteridir. Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor. 'Geç kalan oyunun dışında kalır' sözünü sıkça duyduk." dedi.

"TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE LİDER ÜLKE OLMA HEDEFİNE SAHİP"

Vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, gün boyunca etkinlikte sanayi dönüşümü, robotlaşmayı, yapay zeka, dijital dönüşü, akıllı tarım, milli teknoloji hamlesi, dijital ekonomi ve paralar, dijital Türkiye, yüksek katma değerli yatırım gibi önemli konuların ele alınacağını belirterek, düzenlenecek panellerde konuların uzmanlarınca anlatılacağını söyledi.

Türkiye'nin birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini geriden takip eden bir ülke olarak yorumlandığını dile getiren Özeken, şu ifadeleri kullandı:
"Bilgi ve dijitalleşme çağı' olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına önemli. Türkiye, doğru strateji ve yerinde hamleler ile bu defa geriden takip eden değil, liderlik eden, yol açan ve ülke rolüne talip. Bunun için gereken güç, azim ve inanç bizde fazlasıyla var. Dünyanın imrendiği dinamik nüfusumuz ve iş yapabilme becerilerimiz ile bu konudaki iddiamızı çok çalışarak ve bu dönüşümün gereklerini doğru okuyarak ortaya koyabiliriz. Ve bunun altyapısını hep birlikte kurmalıyız. MÜSİAD, elbette ki bu süreçte aktif rol oynamaktadır."
Özeken, etkinlik kapsamında bu yıl ilk kez oluşturdukları programla girişimciler ile yatırımcıları bir araya getireceklerini kaydederek, buradan çok güzel bir sinerji ortaya çıkabileceğini bildirdi.

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