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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

MÜSİAD Irak'ta iki şube açacak

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MÜSİAD Irak'ta iki şube açacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de şube açacak.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şubat 2019'da Irak'ın Bağdat ve Erbil vilayetlerinde iki şube açarak 90 ülkedeki şube sayısını 220'ye çıkaracak.

Erbil'de temaslarda bulunan MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine Irak'ın başkenti Bağdat ve Erbil'deki izlenimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.     

Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması planı çerçevesinde Bağdat ve Erbil'de gelecek yıl şube açacaklarını, böylece 90 ülkedeki toplam şube sayılarının 220'ye ulaşacağını belirten Uyar, "MÜSİAD olarak iki ay içerisinde Bağdat ve Erbil şubelerimizi açacağız. MÜSİAD Irak olarak üst bir çatı yapılanmayı düşünüyoruz." dedi.     

Uyar, "Burada Türk ürünleri çok yaygın. Bağdat ve Erbil halkı Türk ürünlerini almak istiyor. Bunların daha fazla burada satışını sağlayacağız. Karşılıklı yatırımcı getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.     

 

"BURADA MÜTHİŞ BİR TÜRKİYE VE ERDOĞAN SEVDASINI GÖZLEMLEDİK"

Türkiye sevgisini tüm dünyaya yaymak istediklerini dile getiren Uyar, şunları söyledi:     

"Burada halk ve ticaret odalarıyla görüştüğümüzde müthiş bir Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sevdasını gözlemledik. Türkiye sevgisini geliştirmek istiyoruz. Bunu da ticaretle yapmak istiyoruz."     

İbrahim Uyar, Irak'ta Türk iş adamları için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu ifade etti.     

İkili ticari ilişkileri artırmak için Irak'ı bir bütün olarak gördüklerinin altını çizen Uyar, "İki ülkenin kültürel ve tarihe dayalı uzun süreli bir ilişkisi var. Bunu ticari ilişkileri geliştirerek daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Irak'ın Türkiye ile ilişkilerini ticari olarak geliştirerek bunun siyasete de yansıyacağını düşünüyoruz. Karşılıklı yatırımların artmasını istiyoruz." diye konuştu.     

 

"BAĞDAT'TA YAKLAŞIK 3 MİLYON EK KONUTA İHTİYAÇ VAR"

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı, Bağdat'ta ciddi anlamda konut ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini de aktardı.     

Uyar, "Bağdat'ta yaklaşık 3 milyon ek konuta ihtiyaç var. Buradaki fırsatları belirleyip Türkiye'den buraya yatırımcı getirmek istiyoruz. Türk ürünlerinin markette daha yaygın olmasını istiyoruz." dedi.

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