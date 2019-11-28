MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: ‘Geciken oyun dışı kalır’

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bambaşka bir dünya bizi bekliyor. Gelecek geçmişin bir envanteridir ‘Geç kalan oyunun dışında kalır’ sözünü sıkça duyduk” şeklinde konuştu. Medya sponsorluğunu Demirören Medya’nın üstlendiği, MÜSİAD tarafından düzenlenen ve bu yıl ‘Dijital Gelecek’ temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi’nde konuşan Kaan, ‘dijital gelecek’ teması sayesinde çok farklı katmanları ve yönleri ile dönüşümü masaya yatırdıklarını kaydederek, davetli ve katılımcıların çok yönlülüğünün bunu açıkça ispatladığını söyledi.

YENİ BİR SINIR ÇİZGİSİ

Kaan, milenyumdan önce bu çağda bilgisayarların çökeceğine ve sistemin yerle yeksan olacağına dair söylentilerin yayıldığını anımsatarak bilgisayarların çökmediği gibi akıllı teknolojilerin insanları yerine karar alma süreçlerini yönetebilir hale geldiğini söyledi. Bugünün dünyasına damgasını vuran kavramların ‘yapay zeka ve akıllı sistemler’ olduğunu dile getiren Kaan, yepyeni bir ‘büyük sınır çizgisi’ ile karşı karşıya olduklarını anlattı. Kaan, üretim ve talep anlamında Çin ve Asya gücü karşısında korumacı politikaların devreye girdiğini, ticaret savaşlarının bir tehdit gibi masada hep durduğunu söyledi. Bu politikaların ve sürekli tekrarlayan seçimlerin dünyada milliyetçi akımı güçlendirdiğini dile getiren Kaan, dijital dönüşümün hızlanmalarına ve bir değişimi hazmedemeden bir başka değişime hazırlanmalarına sebep olduğunu belirterek, dünyayı liderlerin ve onların aldıkları kararların şekillendirmeye başladığını söyledi. Öte yandan bu yılki zirvede ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlendi. Katılımcılar, yüz yüze toplantılar yaparak, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkânı buldu.

KURALLAR YENİDEN YAZILDI

ZİRVEDE konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dijital geleceği başarmak zorunda olduklarını belirterek, “Çünkü artık küresel rekabetin yeni bir boyutu, yeni bir ismi var. O da tüm zaman, mekan, üretim ve pazarlama imkanlarını değiştiren sanal rekabettir” dedi. Artık oyunun kurallarının yeniden yazıldığını ve yeni bir model geliştiğini belirten Avdagiç, “Bunun adı, MÜSİAD’ın bugün altını kalın çizgilerle çizdiği dijital gelecektir, dijital dönüşümdür, dijital ekonomidir, dijital çağdır, dijital toplumdur. Ancak şunu unutmamalıyız; dijital gelecek artık yaşamakta olduğumuz bir gelecektir” şeklinde konuştu. Avdagiç, bunun somut örneklerini eğitimden kültüre, ticaretten siyasete, gündelik hayattan çalışma hayatına kadar her safhada gördüklerine işaret ederek, nesnelerin interneti, büyük veri, sosyal medya, sanallaştırma, bulut bilişim ve 3 boyutlu yazıcılar gibi gelişmelere değindi.