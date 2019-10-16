MÜSİAD Başkanı da Jet Fadıl mağduru
İSTANBUL Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile yargılanan Fadıl Akgündüz’ün mağdur ettiği kişiler arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş insanı Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan’ın da olduğu ortaya çıktı.
Duruşmaya Abdurrahman Kaan’ın da arasında bulunduğu 18 müşteki ile tutuksuz yargılanan sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Capris Gold projesinden 18 devre mülk aldığını belirten Abdurrahman Kaan, “Toplam 750 bin TL ödedim. Kira bedeli almadım” dedi. Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan ise 1 milyon TL karşılığında 30 devre mülk aldıklarını, tapularının verildiğini ancak kira geliri almadıklarını söylediler. Fadıl Akgündüz ise, “Şu an ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı olarak bekleme süreci içerisindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bunun için de yurtdışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.
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