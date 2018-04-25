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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

Murdoch'tan sonra onlar da talip oldu: 31 milyar dolar!

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Murdoch'tan sonra onlar da talip oldu: 31 milyar dolar!

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunu satın almak için 31 milyar dolar teklif verdi.

Comcast'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 23 milyon müşterisi bulunan Sky grubunun satın alımı için 31 milyar dolar (yaklaşık 22 milyar sterlin) teklif verildiği belirtildi. Satın almanın gerçekleşmesi halinde, Sky grubunun bünyesinde bulunan Sky News haber kanalının editöryal bağımsızlığının 10 yıl korunacağının kaydedildiği açıklamada, ayrıca 5 sene boyunca başka bir İngiliz gazetesinde çoğunluk hissesi satın alınmayacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Comcast'in satın alma teklifinin, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox’un Sky grubunu alma teklifine kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğu vurgulandı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), ocak ayında, 21st Century Fox’un Sky grubunu alma girişimini "medyanın çok sesliliği açısından kamu yararına olmadığı" gerekçesiyle engellemişti. Bunun ardından, ABD'li eğlence ve medya devi Walt Disney bu ay başında Sky News'i satın almak için girişimde bulunarak, 21st Century Fox’un Sky grubunu satın almasına destek olmaya çalışmıştı.

Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, yüzde 39'luk hissesine sahip olduğu Sky grubunun geriye kalan yüzde 61'lik hissesini satın almak için geçen sene 11,7 milyar sterlin (16,5 milyar dolar) teklif etmişti. Walt Disney ise aralık ayında, 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ettiğini duyurmuştu.

Comcast'in sahip olduğu firmalar arasında, uluslararası medya ve eğlence şirketi NBCUniversal ve NBC televizyonu ile film yapımı ve distribütörlük şirketlerinden Universal Studios ve DreamWorks Animation bulunuyor.

 

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