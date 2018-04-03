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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
03.04.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

Murdoch'ın Sky aşkı bitmiyor... Walt Disney de açıklama yaptı

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Murdoch'ın Sky aşkı bitmiyor... Walt Disney de açıklama yaptı

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox’un İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun tamamını satın alma girişimine ABD'li eğlence ve medya devi Walt Disney'den destek geldi.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA), ocak ayında, 21st Century Fox’un Sky grubunun tamamını alma girişimini "medyanın çok sesliliği açısından kamu yararına olmadığı" gerekçesiyle engellemesinin ardından, Walt Disney de bu girişime dahil oldu.

21st Century Fox’tan CMA'ya bugün yollanan resmi açıklamada, "Walt Disney şirketi Sky News'i satın almak için niyetini ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, medyadaki çok sesliği sağlamak için Sky News haber kanalının Sky grubundan ayrıştırılarak tamamen bağımsız bir kuruluş haline getirileceğinin altı çizildi. Sky News'ın bağımsız olarak faaliyet gösterebilmesi için 21st Century Fox tarafından 15 yıl süreyle finansman edilmesi garantisi verildi.

Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, geçen yıl, yüzde 39'luk hissesine sahip olduğu İngiliz yayın şirketi Sky'ın tamamını satın almak için 11,7 milyar sterlin (16,5 milyar dolar) teklif etmişti.

Walt Disney ise aralık ayında, 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ettiğini duyurmuştu.

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