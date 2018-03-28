'Eğitimi desteklemek Sabri Bey’in bize mirasıdır'
Sabri Ülker Vakfı’nın 7 yıldır Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü proje çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, çocuklarla bir araya geldi.Ülker yaptığı konuşmada “Eğitimi desteklemek ve topluma fayda sağlamak bize Sabri Bey’in mirasıdır” dedi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin pilot illerinden Aydın’da Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Ülker’e Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen eşlik etti. Cumhuriyet İlkokulu’nda çocuklarla bir araya gelen Ülker, hem onlarla sohbet etti hem de projenin yansımalarını yakından inceleme imkanı buldu.
AŞIRILIK, HER ALANDA DENGEYİ BOZAR
Murat Ülker, çocuklara nasihatlarda da bulundu: “Tabii ki hepinizin çocukluğa özel olarak yapmaya ve tüketmeye hakkınız olan şeyler var. Ancak hiçbir zaman aşırıya kaçmamak gerekiyor. Hayatın her alanında aşırılık dengenin bozulmasına sebebiyet verir ve dengesi olmayan insan başarılı olamaz. O yüzden başta beslenme olmak üzere hayatın her alanında dengenizi bu yaşta kurmak size gelecekte çok şey kazandıracak. Dengeli beslenin ve mutlaka her gün fiziksel aktivite yapın. Top oynayın, ip atlayın, koşun! Sizler çocuksunuz, hakkını verin” dedi.
DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZA DENGELİ BESLENMEYİ ÖĞRETMEK İSTİYORUZ
Yemekte Denge projesinin 7 yıldır Aydın’da pilot okullarda başarıyla uygulandığını söyleyen İl Millî Eğitim Müdürü Yardımcısı Çağıl ise yaptığı açıklamada “Çocuklarımızın beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Çocuklarımızdaki olumlu değişimi yakından takip ediyoruz. Hedefimiz daha çok çocuğumuza dengeli beslenmeyi öğretebilmek. Sayın Murat Ülker’e, Sabri Ülker Vakfı başta olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle