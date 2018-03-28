'Eğitimi desteklemek Sabri Bey’in bize mirasıdır'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
28.03.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

'Eğitimi desteklemek Sabri Bey’in bize mirasıdır'

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'Eğitimi desteklemek Sabri Bey’in bize mirasıdır'

Sabri Ülker Vakfı’nın 7 yıldır Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü proje çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, çocuklarla bir araya geldi.Ülker yaptığı konuşmada “Eğitimi desteklemek ve topluma fayda sağlamak bize Sabri Bey’in mirasıdır” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin pilot illerinden Aydın’da Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Ülker’e Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen eşlik etti. Cumhuriyet İlkokulu’nda çocuklarla bir araya gelen Ülker, hem onlarla sohbet etti hem de projenin yansımalarını yakından inceleme imkanı buldu.

AŞIRILIK, HER ALANDA DENGEYİ BOZAR

Murat Ülker, çocuklara nasihatlarda da bulundu: “Tabii ki hepinizin çocukluğa özel olarak yapmaya ve tüketmeye hakkınız olan şeyler var. Ancak hiçbir zaman aşırıya kaçmamak gerekiyor. Hayatın her alanında aşırılık dengenin bozulmasına sebebiyet verir ve dengesi olmayan insan başarılı olamaz. O yüzden başta beslenme olmak üzere hayatın her alanında dengenizi bu yaşta kurmak size gelecekte çok şey kazandıracak. Dengeli beslenin ve mutlaka her gün fiziksel aktivite yapın. Top oynayın, ip atlayın, koşun! Sizler çocuksunuz, hakkını verin” dedi.

DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZA DENGELİ BESLENMEYİ ÖĞRETMEK İSTİYORUZ

Yemekte Denge projesinin 7 yıldır Aydın’da pilot okullarda başarıyla uygulandığını söyleyen İl Millî Eğitim Müdürü Yardımcısı Çağıl ise yaptığı açıklamada  “Çocuklarımızın beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Çocuklarımızdaki olumlu değişimi yakından takip ediyoruz. Hedefimiz daha çok çocuğumuza dengeli beslenmeyi öğretebilmek. Sayın Murat Ülker’e, Sabri Ülker Vakfı başta olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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