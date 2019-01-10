Münür Yavuz, MAN’ın tüm dünyada otobüs üretiminden sorumlu oldu
MAN Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO’su Münür Yavuz, önemli bir atamayla dünya ticari araç devi Alman MAN’ın küresel ölçekteki tüm otobüs üretiminden sorumlu oldu.
ALMAN ticari araç devi MAN’ın Ankara’daki üretim fabrikasında 2009 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görevini yürüten Münür Yavuz, MAN Truck & Bus’ın üç kıtada bulunan otobüs üretiminin sorumluluğunu üstlendi. Sorumluluk alanında, üretim, lojistik ve kalite gibi birçok alt birimin de bulunduğu Yavuz, böylece üç kıtada kapsamlı bir görev üstlenmiş oldu.
YERİNE DOĞRUGÖZ
MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek olan Münür Yavuz, Polonya ve Güney Afrika fabrikalarının yanı sıra Münih’teki ilgili merkezi fonksiyonların da sorumluluğunu üstlendi. 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ise Lojistikten sorumlu Direktörü Ufuk Doğrusöz atandı.
REKORLAR KIRDI
2009 yılında günlük otobüs üretimi 6 olan MAN Türkiye A.Ş., kapasitesini iki kattan daha fazla artırarak 2019 başından itibaren günlük 13 otobüse çıkardı. Buna paralel olarak MAN Türkiye A.Ş.’nin 2009 yılında 1.498 olan istihdam rakamı ise 2019 yılı başında 3.425 kişiye ulaştı.
Son dönemde yakaladıkları önemli büyüme trendine dikkat çeken MAN Türkiye A.Ş. CEO’su Münür Yavuz şu açıklamalarda bulundu: “2015’ten bu yana her sene günlük üretimimizi arttırarak, düzenli olarak büyüyoruz. Bu güçlü büyümemizin temelinde doğru zamanda, doğru yerde, doğru sonuçlar verebilen bir organizasyon olmamız bulunuyor. Bununla birlikte bu istikrarlı büyümede, hiç şüphesiz MAN’da çalışan her bireyin çok önemli katkısı var. Biz birlikte çalışmaktan ve üretmekten keyif alan büyük bir aileyiz.”
MÜNÜR YAVUZ KİMDİR?
ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Münür Yavuz, sırasıyla MNG ve Yüksel İnşaat’ta 2 yıl, Toyota’da 10 yıl ve Karsan’da ise 9 yıl görev almasının ardından MAN Türkiye A.Ş.’deki kariyerine 2009 yılında Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak başlamıştı.
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