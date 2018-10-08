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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Banu ŞEN/İZMİR
08.10.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Mülteci kadınlara Çeşme güneşi

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Mülteci kadınlara Çeşme güneşi

Çeşme’de İmece Derneği tarafından kurulan köy, mülteci kadınlara umut oldu. Kadınlar şimdi de güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme eğitimleri alacaklar. Burada güneş enerjisi eğitimi alan kadınlar, kendi ülkelerine döndüklerinde de kendi elektrik sistemlerini kurabilecekler.

Ülkelerdeki iç savaştan kaçan Suriyeli mülteci kadınlar Türkiye’de yaşama tutunmaya çalışıyor. İzmir’in Çeşme ilçesinde İmece Derneği’nin kurduğu köy de bunlardan biri. Bir grup gönüllü tarafından kurulan İmece Köyü’nde savaşın acılarını unutmaya çalışıp, hayata devam etmeye çabalarken mesleki eğitimler de almaya başladılar. Bu eğitimler sayesinde üretime katılan kadınlar şimdi de güneş enerjisi ile çalışan ürünler üretip yurtdışına satmaya başlayacak. ‘Barefoot College’ ile yapılan işbirliği ile gönüllü olarak Hindistan’a gidip 6 aylık eğitimle güneş enerjisi alanında öğrenim gören eğitmenlerden; güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme eğitimleri alacaklar. Ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa sunabilecek ya da kursa katılan diğer kadınlarla birlikte kendi dükkanlarını açabilecekler. Burada güneş enerjisi eğitimi alan kadınlar, kendi ülkelerine döndüklerinde de altyapısı olmayan yerleşim bölgelerinde kendi elektrik sistemlerini kurabilecekler.

Mülteci kadınlara Çeşme güneşi

İzmir ve çevresinde uzun süredir mültecilere yönelik çeşitli yardım ve eğitim faaliyetleri yürüten İmece İnisiyatifi Derneği, mülteci kadınların meslek edinebilmeleri için proje geliştirdi. Kurulduklarında amaçladıkları ‘İmece Köyü’ projesini hayata geçirmek için 1.5 yıl önce çalışmalara başladılar. Topluluğun çalışmalarına yurtdışından gelen yabancı gönüllüler de katıldı. Önce Çeşme’de uygun bir arazi kiraladılar. Kendi çabaları ve yine imece usulü sosyal alanlar, barınaklar ve mesleki eğitimler için atölyeler inşa edildi. Birlikte pişirip aynı sofrada yemek felsefesiyle ekolojik tarım ve hayvancılık yapmaya başladılar. Mülteci kadın kursiyerlerin çocuklarıyla gelip eğitimlere katılabilmeleri için de bir oyun alanı da kurdular. Kadınlara ilk etapta mum ve sabun yapımı kursları verilmeye başlandı. Şimdi ise bu proje kapsamında güneş enerjisi ile çalışan ürünler üretmeye başlayacaklar.

Mülteci kadınlara Çeşme güneşi

EVDE YAPABİLİYORLAR

İmece İnisiyatifi’nden Ali Güray Yalvaçlı projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Burada en başta amacımız yardım beklemeye alışmaktan ziyade kendilerinin üretime katılmalarını sağlamak. 4 kadın birer hafta halinde çocuklarıyla buraya gelerek misafirimiz oluyor. Evlerinde kolayca yapıp geçimlerini sağlayabilecekleri ürünlerle ilgili mesleki eğitimler alıyorlar. Sabun, mum, takı tasarımı, bilgisayar kullanımı ve Türkçe dil atölyelerine katılıyorlar. Temel matematik ya da Latin alfabesi üzerine eğitimler alıyorlar. 3-6 yaş grubuna motor becerilerini geliştirici faaliyetlerde bulunuyoruz. Ekolojik tarımla ürettiklerimizle mutfak dönüyor. Koyunlarımız da var. Bunlardan da süt elde ediyoruz.

Yüksek fayda sağlayabilecek güneş enerjisi projesini de düşündük. Artık evlerinde üretebilecekleri güneş enerjisi ile çalışan oyuncakların imalatı ile ilgili eğitim alacaklar. Evlerinde ürettikleri ürünlerin internet üzerinden satışıyla ilgili de bilgilendirme yapacağız.

6 AYLIK KİRA VERİYORUZ

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar eğer bir araya gelip kendi işyerini ya da atölyesini açmaya karar verirlerse ilk 6 aylık kiralarını biz karşılayacağız. Hindistan’da bulunan Barefoot College’ine gönderdiğimiz gönüllü eğitmen kadınlar güneş enerjisi sistemi üretme, kurma ve işletme konusunda 6 ay eğitim alıyorlar.”

Mülteci kadınlara Çeşme güneşi


SİMGE FOTOĞRAFLA FON OLUŞTURULDU

SHARBAT Gula, 12 yaşındayken çekilen fotoğrafıyla 1985’de National Geographic dergisinin kapağında yer alırken, genç kızın korku dolu bakan yeşil gözleri ona tüm dünyada tanınırlık kazandırdı. ‘Afgan kızı’ olarak bilinen fotoğraf, 1984 yılında Pakistan’ın kuzeybatısındaki bir mülteci kampında çekildi. Fotoğrafın dergiye kapak olmasıyla birlikte gözler Afganistan’da yaşanan drama ve mültecilerin sorunlarına çevrildi. Dünyada oldukça büyük yankı uyandıran fotoğraf, National Geographic Society’nin savaş mağduru Afgan kadın ve kızların eğitimleri için bir fon oluşturmasına neden oldu. Toplanan yardımlar mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren kız çocuklarının eğitiminde ve rehabilitasyonunda kullanıldı. İmece köyündeki kadınlar da işte simge olmuş bu fotoğrafın altında buluşuyor. Sevinç gözyaşlarının altında zaman zaman hüzün bulunuyor. İmece Köyü’ne kursiyer olarak gelenlerden biri Şirin, ablası Hena, kardeşi Hevin ve annesi Hansa ile köydeki kursları bitip vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Burada uzun zamandır hiç olmadığı kadar mutlu zaman geçirdiklerini ifade etti.

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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