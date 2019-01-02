Müjdeli başlangıç

YENİ yılın müjdesi önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Albayrak, konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerindeki KDV ve ÖTV indirimlerinin de 3 ay uzatılması kararlaştırıldığını açıkladı. Vergi indirimlerinin uzatılması sektörlerde sevinçle karşılaşılırken böylece piyasadaki olumlu havanın süreceği vurgulandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, dünden itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, konut satışlarında KDV oranları 31 Mart 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4’ten 3’e indirim bu tarihe kadar devam edecek. Mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek. Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de 15’er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek.

MOTOSİKLETE 0 ÖTV

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı’yla da düzenleme kapsamında tarımda kullanılan römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Başka bir kararla da motor silindir hacmi 250 santimetre küpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlandı. Sürekli nominal gücü 250 vatı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar ve motor gücü 20 kilovatı geçmeyenlerin ÖTV oranı da yüzde 0 olarak uygulanacak.

YENİDEN 1 MİLYON

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “ÖTV ve KDV indirimi, 2019 ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir” dedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu indirimlerin devam ettirilmesinin iç pazarı yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak adımları için önemli olduğunu vurguladı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da ÖTV düzenlemesi sonucu indirim yansımasının sürecek olmasının tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geldiğini belirterek, “Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır” ifadesini kullandı.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, elektrikli küçük ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasıyla yüzde 20’lik artış yakaladıklarını belirterek, “Marta kadar ÖTV’nin uzatılması da düğün sezonunun açıldığı bir dönemde, satışlarımızın yaklaşık yüzde 25 artmasını bekliyoruz” dedi. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, de “KDV indiriminin uzatılmasını olumlu karşılıyoruz ve satışlarımızda en az yüzde 20’lik bir artış sağlayacaktır. Talebimiz KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir” diye konuştu.

PASAPORT HARCI YÜZDE 23.73 ARTTI



Resmi Gazete’de dün harç ve vergilerin ne kadar uygulanacağına ilişkin kararlar da çıktı. Listeye göre 6 aylık pasaport harcı 137.40 liradan 170 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harcı 248 lira, 2 yıllık harç 405.50 lira, 3 yıllık harç 575.90 lira ve 3 yıldan fazla pasaport harcı da 811.60 lira olacak. Ehliyet harcı da 496.7 liradan 613.3 liraya yükselecek. Bu arada mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 65 lira olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 103 LİRA

OSMANGAZİ Köprüsü’nde geçen yıl 71.75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103.05 TL’ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5.5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11.5 TL, 7.40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15.65 TLye yükseltildi. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5.5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11.5 TLye, daha önce 7.40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15.65 TLye yükseltildi. ◊ Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

70’LİK RAKININ ÖTV’Sİ 76 LİRA

RESMİ Gazete’nin önceki gece mükerrer sayısında yayımlanan karara göre içki üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ortalama yüzde 13.5 oranında arttı. Rakı üzerinden alınan ÖTV 213.01 liradan 241.83 liraya, biradan alınan 1.55 lira vergi 1.76 liraya, şaraplardan alınan

vergi 78.16 liradan 88.70 liraya, cin ve votka üzerinden alınan ÖTV de rakıda olduğu gibi 213.01 liradan 241.73 liraya yükseldi. Alkollü ürünlerden alınan ÖTV alkol oranına göre belirleniyor. 70’lik rakıdan alınan ÖTV yapılan hesaplamaya göre 67 liradan 76.14 liraya yükseldi. Rakının vergisiz fiyatı üzerine ÖTV ekleniyor. Birim satış fiyatı ile ÖTV’nin üstünden yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

MOTORLU TAŞITLARDA DEĞER YÜKSELDİ

RESMİ Gazete’de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) listesi de yayımlandı. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil olan taşıtlar taşıt değerlerine göre vergilendiriliyor. 40 bin, 40-70 bin ve 70 bin üstü olarak belirlenen liste de güncellendi. 40 bin lira olan taşıt değeri 46 bin 300 liraya, 70 bin olan taşıt değeri 81 bin 100 liraya, 100 bin liralık değer de 115 bin 900 liraya çıkarıldı. Buna göre 1300 silindir motor hacmine sahip 1-3 yaş aralığındaki otomobillerde değeri 46 bin 300 liraya aşmayanlar 861 lira, 46 bin 300 ile 81 bin 100 lira aralığındaki otomobiller 946 lira ve 81 bin 100 lirayı aşan otomobiller de 1033 lira motorlu taşıt vergisi ödeyecekler.