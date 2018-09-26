Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman?
- SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen emekli aylıklarıyla ilgili alacaklar yapılandırılacak. Borçlara uygulanan kanuni faiz alınmayacak.
Geçtiğimiz bahar aylarında Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği başlıyor. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesi beklenirken ertelenme kararı alınan beyanname, 1 Ekim tarihinde resmen başlamış olacak. Bu tebliğle birlikte yayımlanan Defter Beyan Sistemi için ise son tarih 30 Eylül olarak duyurulmuştu.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde uygulama 1 Ekim'de başlıyor. Maliye Bakanlığının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tebliğle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin uygulanmasına ilişkin tarihin 1 Temmuz’dan 1 Ekim’e ertelendiği duyurulmuştu.
Öte yandan, bakanlığın “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle serbest meslek erbabının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerle basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin yürürlük tarihlerinde değişikliğe gidildi. Basit usule tabi mükellefler açısından Defter-Beyan Sistemi’ni kullanmak için belirlenen başvuru tarihi 30 Haziran yerine 30 Eylül olarak belirlendi. Basit usule tabi mükelleflerin, alış ve giderleriyle satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarını sisteme kaydetmesi için belirlenen süre de 30 Nisan ve 31 Temmuz’dan 31 Ekim’e ertelendi.
MÜKELLEFLER KİMLER?
Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapan gelir vergisi stopajı mükellefleri;
Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerdir.
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