Muhtaç ailelere elektrik desteği başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı muhtaç hanelere elektrik desteğinin önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlaması planlanıyor. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.
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