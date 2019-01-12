Mühendis kızlara profesyonel destek
LİMAK Vakfı Başkanı Ebru Özdemir’in öncülüğünde 4 yıl önce başlayan Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi büyüyor.
Bugüne kadar mühendislik fakültelerinde okuyan 300 kız öğrenciyi destekleyen ve 20 binin üzerinde lise öğrencisi kıza mühendislik mesleğiyle ilgili farkındalık sağlayan proje ‘Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’ (PERYÖN) ile işbirliği yaptı. Bu işbirliğiyle 30 devlet üniversitesinde okuyan mühendis adayı genç kızlar ‘Mühendislikte Liderlik Sertifika’ programına dahil edilecek. 4 yıl önce başlattıkları projeyi her yıl bir adım daha öteye götürmek için çalıştıklarını ifade eden Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, 30 devlet üniversitesinden seçilen kız mühendis öğrencilerin 9 ay boyunca ayda 600 lira burs alacaklarını bir yandan da hayata ve iş hayatına hazırlandıklarını söyledi. Bu yıl Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi PERYÖN ile bir işbirliği yaparak Mühendislikte Liderlik Sertifika Programını başlattıklarının altını çizen Özdemir, hedeflerinin geleceğe yön verecek kadın liderler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.
İLK KADIN MÜHENDİS
PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz da, “Atatürk’ün yönlendirmesiyle mühendislik okumayı seçen, 10 yıl boyunca da Anıtkabir inşaatının başında olan Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman’ın hikayesinin kızlarımıza örnek olmasını diliyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de ilk kadın voleybolcusu olan Safiye Hanım gibi örnekleri hepimizin daha yakından tanıması gerektiğine inanıyoruz” dedi. PERYÖN temsilcilerinin ve mühendis adayı genç kızların da katıldığı toplantıda öğrencilere verilecek eğitimin detayları da paylaşıldı. 12 modülde verilecek eğitimde, ‘İkna kabiliyetini yükseltme’, ‘başarılı iş görüşmesi yapma’, ‘stresle başa çıkma’, ‘girişimcilik’, ‘inovasyon’ gibi programlar bulunuyor.
‘İSTANBUL’A İLK KEZ GELENLER OLUYOR’
ANADOLU illerindeki kız öğrencilerin bu programla vizyonlarının genişlediğini dile getiren Ebru Özdemir, “Aralarında İstanbul’a ilk kez gelenler oluyor. İlk kez uçağa biniyorlar. İlk kez büyük bir şirkete adım atıp, staj yapma olanağı buluyorlar. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının sağlanmasında kadınların itici gücünün olacağına inancımız tam. Bana sık sık neden erkek öğrencilere de destek olmadığımız sorusu soruluyor, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin sayısı eşitlenene kadar kız öğrencilere desteğe devam etmek istiyoruz. Yola çıkarken 5 yıllık bir proje tasarlamıştık ama hedefimiz bunu çok daha uzun yıllar sürdürebilmek” dedi.
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