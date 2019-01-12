Mühendis kızlara profesyonel destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMühendis kızlara profesyonel destek
GeriEkonomi Mühendis kızlara profesyonel destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Elif ERGU
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mühendis kızlara profesyonel destek

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Mühendis kızlara profesyonel destek

LİMAK Vakfı Başkanı Ebru Özdemir’in öncülüğünde 4 yıl önce başlayan Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi büyüyor.

Bugüne kadar mühendislik fakültelerinde okuyan 300 kız öğrenciyi destekleyen ve 20 binin üzerinde lise öğrencisi kıza mühendislik mesleğiyle ilgili farkındalık sağlayan proje ‘Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’ (PERYÖN) ile işbirliği yaptı. Bu işbirliğiyle 30 devlet üniversitesinde okuyan mühendis adayı genç kızlar ‘Mühendislikte Liderlik Sertifika’ programına dahil edilecek. 4 yıl önce başlattıkları projeyi her yıl bir adım daha öteye götürmek için çalıştıklarını ifade eden Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, 30 devlet üniversitesinden seçilen kız mühendis öğrencilerin 9 ay boyunca ayda 600 lira burs alacaklarını bir yandan da hayata ve iş hayatına hazırlandıklarını söyledi. Bu yıl Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi PERYÖN ile bir işbirliği yaparak Mühendislikte Liderlik Sertifika Programını başlattıklarının altını çizen Özdemir, hedeflerinin geleceğe yön verecek kadın liderler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

İLK KADIN MÜHENDİS

PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz da, “Atatürk’ün yönlendirmesiyle mühendislik okumayı seçen, 10 yıl boyunca da Anıtkabir inşaatının başında olan Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman’ın hikayesinin kızlarımıza örnek olmasını diliyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de ilk kadın voleybolcusu olan Safiye Hanım gibi örnekleri hepimizin daha yakından tanıması gerektiğine inanıyoruz” dedi. PERYÖN temsilcilerinin ve mühendis adayı genç kızların da katıldığı toplantıda öğrencilere verilecek eğitimin detayları da paylaşıldı. 12 modülde verilecek eğitimde, ‘İkna kabiliyetini yükseltme’, ‘başarılı iş görüşmesi yapma’, ‘stresle başa çıkma’, ‘girişimcilik’, ‘inovasyon’ gibi programlar bulunuyor.

‘İSTANBUL’A İLK KEZ GELENLER OLUYOR’

ANADOLU illerindeki kız öğrencilerin bu programla vizyonlarının genişlediğini dile getiren Ebru Özdemir, “Aralarında İstanbul’a ilk kez gelenler oluyor. İlk kez uçağa biniyorlar. İlk kez büyük bir şirkete adım atıp, staj yapma olanağı buluyorlar. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının sağlanmasında kadınların itici gücünün olacağına inancımız tam. Bana sık sık neden erkek öğrencilere de destek olmadığımız sorusu soruluyor, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin sayısı eşitlenene kadar kız öğrencilere desteğe devam etmek istiyoruz. Yola çıkarken 5 yıllık bir proje tasarlamıştık ama hedefimiz bunu çok daha uzun yıllar sürdürebilmek” dedi.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Efsane CEO hakkında yeni suçlamalar ortaya çıktı

Dolar kuru 5.48 seviyesine yükseldi

İlaç devinin CEO'su konuştu: Rüşvet suçlamalarını kabul etti

Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi