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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Muğla'da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

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Muğla'da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçirmeyi tercih edenler uzun araç kuyrukları oluştu. Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu, araç sayısındaki fazlalık nedeniyle 2 saat kadar ulaşıma kapatıldı.

Muğla'nın gözde turistik mahalleleri Akyaya ve Ölüdeniz'in girişlerinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ikinci gününde çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan araçlarıyla gelen tatilciler, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Araç kuyrukları jandarma ekiplerince drone ile izlendi. Mahalle girişinde drone ile alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı.

Akyaka'ya 3 saatte yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekipleri, yoğunluk sebebiyle Hisarönü Kavşağı'nda araçları durdurmak zorunda kaldı. Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu 2 saat kadar ulaşıma kapatıldı.

Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre araçlarında bekleyen bazı tatilcilerin yol kenarından yürüyerek deniz ulaşmaya çalıştığı dikkati çekti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda çok sayıda ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı.

Ekipler, uygulamada emniyet kemeri ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını kutladı.

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