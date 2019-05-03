Muğla’da çilek hasadı yapıldı
MUĞLA Valisi Esengül Civelek, ’Vali Hanım Çilek Projesi’ kapsamında ekilen ürünün hasadını yaptı. Aynı zamanda yeni çilek fideleri de toprakla buluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Muğla Valiliği’nin desteği ile Menteşe’nin Gülağzı Mahallesi’nde oluşturulan çilek tarlasında hasat etkinliği ve fidan dikimi yapıldı. Vali Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, üreticiler ile çiftçiler etkinliğe katıldı. Geçen yıl kırsal yaşamda kadın çiftçilerin ve kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi amacıyla yeni bir cins çilek projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Vali Civelek, San Andreas türü çilek üretim projesine vatandaşların yoğun talep gösterdiklerini ifade etti. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla finansal destek sağlandığını aktaran Vali Civelek, "Vali Hanım Çilek Projesi’ni kırsal kalkınmanın desteklenmesinde tarımsal bir ürün olarak görüyor, yaşama geçirilişinde de bir başarı hikayesi gerçekleştirilmiş olmasından da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise hasadı yapılan çileklerin, tarlada kilosunun en düşük 10 liraya, turfanda ürünün kilosunun 30 liraya satıldığını belirterek, "Bugün üçüncü etabına başladığımız bu projeyle 87 dekar çilek bahçesi tesis ediyoruz. Toplamda 1 milyon adet çilek fidesi dağıttık" dedi.
Daha sonra çileğin hasadı ve dikimi, Vali Esengül Civelek ile üretici kadınlar tarafından yapıldı.
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