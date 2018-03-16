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Muğla'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

AA
16.03.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerindeki bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerindeki bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Muğla'nın Milas, Marmaris, Ula ve Menteşe ilçelerinde bulunan doğal sit alanları kapsamına giren ve koordinatları haritalar üzerinde belirtilen bölgeler, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla Erzurum'un Narman ilçesine bağlı üç mahalledeki bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, Narman'a bağlı Camikebir, Camisağır ve Tuzla mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı bölgeler riskli alan ilan edildi.

Etiketler: Muğla , Muğla kesin korunacak alan , korunacak alan
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