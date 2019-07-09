Muğla'da başlayan ve dünyaya yayılan bir başarı öyküsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMuğla'da başlayan ve dünyaya yayılan bir başarı öyküsü
GeriEkonomi Muğla'da başlayan ve dünyaya yayılan bir başarı öyküsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
09.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Muğla'da başlayan ve dünyaya yayılan bir başarı öyküsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da başlayan ve dünyaya yayılan bir başarı öyküsü

Patırtı.com’un 2007 yılında Muğla’da iş hanı içinde 40m²’lik küçük bir dükkanda, az bir sermaye ile başlayan hikayesi ,dürüst ve hesaplı alışveriş misyonuyla tercih edilen bir marka haline geldi.

Kaliteli giyimi uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırmak hedefi ile yola çıkan Patırtı.com, 2013 yılında internet üzerinden satış yapmaya başladı.

Bugün Patırtı.com Muğla’da 6000m²’lik kapalı alanda hizmet veren, bir milyon üye sayısı ile 70 milyon tl ciroya ulaşmış bir alışveriş sitesi haline geldi. 2019 yılında aldığı ödüllerle bu başarıyı taçlandırdı.

Tamamı yerli sermaye olan, istihdamını ve yatırımını başladığı şehir olan Muğla’da devam ettiren Patırtı.com aylık büyüme hacmi %100’e ulaştırmıştır ve tüm Türkiye ve Dünya’ya satış yapacak kapasiteye erişmiştir.

 Patırtı.com 2019 ciro hedefi Türkiye’de 150 milyon tl’ye ulaşmak, yurtdışında ki ilk hedefi de Türkiye’de gerçekleştirdiği ciroyu yakalamaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bir ülke daha euroya geçiyor
Çalışanlar dikkat... Robotlar gelecekte bu sektörleri ele geçirecek!
Son dakika... 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
Son dakika... Motorinde indirim