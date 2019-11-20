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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Muğla turist rekorunu kırmaya hazırlanıyor

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Muğla turist rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Muğla’ya 10 aylık dönemde 3 milyon 240 bin 480 turist girişi olurken, 1 milyon 128 bin 416 kişi ile İngiliz turistler ilk sırada yer aldı. Muğla, yıl sonuna kadar tüm zamanların kendi turist rekorunu kırması bekleniyor.

Antalya ve İstanbul’dan sonra en fazla turist ağırlayan Muğla’ya 2019 yılının 10 aylık döneminde 3 milyon 240 bin turist girişi gerçekleşti. Son iki ayda 62 bin 208 turisti ağırlaması durumunda tüm zamanların turist rekoru kırılacak. 10 aylık dönemde Muğla’ya gelen turist profilinde İngiliz turistlerin bariz üstünlüğü görülüyor. Muğla’ya gelen yabancı turistin yüzde 35’ini İngiliz turistler oluşturuyor. Türkiye’de İngiliz turistin en fazla tercih ettiği Muğla’ya 10 ayda 1 milyon 128 bin 416 İngiliz turist geldi. İngilizleri 512 bin 863 kişi ile Rusya Federasyonu, 200 bin 619 kişi ile Ukrayna, 189 bin 780 kişi ile Polonya ve 180 bin 468 kişi ile Alman turistler takip ediyor.

MUĞLA KENDİ REKORUNU KIRMAYA HAZIRLANIYOR

Muğla kendi turist rekorunu 2014 yılında 12 aylık dilimde 3 milyon 302 bin 688 kişi ile kırdı. Aynı yıl 10 aylık dönemde 2 milyon 777 bin 574 yabancı turist girişi olurken, 2019 yılının 10 aylık döneminde 3 milyon 240 bin 840 kişiye ulaştı. Son iki ayda Muğla’ya 62 bin 208 yabancı turist girişi olması durumunda Muğla tüm zamanların turist rekorunu 2019 yılı sonunda kırmış olacak.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA 678 DOLAR

Yurt dışından gelen turistlerin sayısındaki artışa paralel olarak gelir de artıyor. TÜİK verilerine göre yabancı turistin kişi başı harcaması 678 dolar olarak hesaplandı. Buna göre Muğla’nın 10 aylık turizm girdisi 2 milyar 197 milyon Dolara ulaşıyor.

YOĞUNLUK AB ÜLKELERİNDEN

Muğla’nın turist profili daha çok Avrupa Birliği ülkeleri ile Rus turistlerden oluşuyor. Asya ve Amerika gibi ülkelerden gelen turist sayısı yok denecek kadar az. Çin Halk Cumhuriyeti’nden Bin 652 kişi, Japonya’dan 962 ve ABD’den 13 bin 813, Avustralya’dan 6 bin 560, Hindistan’dan 3 bin 703 ve Güney Afrika’dan da Bin 916 kişi Muğla’yı ziyaret etti.

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