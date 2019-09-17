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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

"Mücevherin G20'si İstanbul'da bir araya gelecek"

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"Mücevherin G20'si İstanbul'da bir araya gelecek"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen yıl 4,4 milyar dolarla ihracatta son zamanların rekorunu kırdıklarını, şu andaki göstergelerin 6 milyar dolar hedefini gösterdiğini belirterek, "Ekim ayının hemen başında mücevherin G20’sini İstanbul'da bir araya getiriyoruz." dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 8 aylık mücevher ihracatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 8 ayda 2 milyar 800 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yıl 4,4 milyar dolarla ihracatta son zamanların rekorunu kırdıklarını anımsatan Kamar, "Şu andaki göstergeler ise 4,4 milyar doları geçip, bir yılda 6 milyar dolar hedefine doğru gittiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kamar, birlik olarak mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ettiklerini kaydetti.
Bu çerçevede hem büyük hacme sahip alıcı ülkelere roadshowlar düzenlediklerini hem de bu ülkelerdeki markaları Türkiye'de ağırladıklarını ifade eden Kamar, gerçekleştirdikleri roadshowların, ticari heyet gezileri ve katıldıkları fuarların, 8 aylık tabloyu ortaya çıkardığının altını çizdi.

Kamar, son 8 aylık ihracat performansına baktıklarında Türk mücevher sektörünün ihracat performansının çok iyi gözüktüğünü belirtti.

"6 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ"
Mustafa Kamar, geçen ay ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika'dan 150'ye yakın marka ile Miami'de bir araya geldiklerini ve gelecek bir yılda bu bölgeye 1 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade etti.

İhracatı arttırmak için çok farklı operasyonlara imza atılması gerektiğinin altını çizen Kamar, şunları kaydetti:
"Standart hareketlerle, yani sadece fuarlarımızla yurt dışı firmalarını ziyaret ederek, ihracatımızı iki katına çıkarmamız imkânsız. İhracatımızı arttırmak için 1,5 yıldır çok farklı yollar izliyoruz. Bunlardan ilki B2B. B2B'nin şeklini değiştirdik. Artık yurt dışındaki alıcıları kendi ülkelerinde misafir ediyoruz. Gittiğimiz ülkelerde üçer gün boyunca büyük alıcılarla ilişki ve iletişim kuruyoruz. Örneğin, eylül ayının hemen başında İtalya'nın Vicenza kentinde Türk mücevherlerini sergiledik. Yine eylül ayı sonunda Orta Asyalı ülkelerle bir araya gelmek amacıyla Hong Kong’daki mücevher fuarına katılacağız. Ardından Moskova'da bulunacağız. Yılın son çeyreğini Orta Doğulu ve Afrikalı alıcılarla bir araya gelmek amacıyla Dubai'ye gerçekleştireceğimiz ticaret heyeti ile sonlandıracağız. Mücevher ihracatını artırarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede yurt dışına gerçekleştirdiğimiz geziler ve kurulan ikili ilişkilerle de gelecek bir yılda toplam 6 milyar dolar ihracat hedefliyoruz."

"ASEAN KONFERANSI İLE BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ"
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, dünya mücevher piyasasında sözü geçen 41 ülkeyi İstanbul'da ilk kez gerçekleşecek 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nda bir araya getireceklerini belirtti.

Ekim ayının hemen başında mücevherin G20'sini İstanbul’da bir araya getireceklerini ifade eden Kamar, konferansın bu yıl yaklaşık 35 ülkenin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşeceğini bildirdi. Kamar, ASEAN’da dünyadaki bütün ihracatçı birlikleri başkanları ve yönetim kurullarını toplayıp iki gün sürecek bir konferans düzenleyeceklerini aktardı.

Bu ülkelerin dünya mücevher ihracatının yüzde 90’ını oluşturduğunun altını çizen Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu konferansla dünyadaki mücevher ve altın ticaretimizi nasıl daha çok genişletebiliriz, bunu görüşeceğiz. Hükümetimizin de çalışmaları olduğu üzere her ülkeyle ayrı bir ihracat hacmi yakalamaya çalışıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için ise sektörlerin temelde yoğun çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla ASEAN’daki en önemli hedef, pazar genişlemesi oluşturmak. ASEAN Konferansı ile ikili ilişkiler konusunda büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz."

Kamar, 8 aylık dönemde en fazla mücevher ihracatında 742,3 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldığını sözlerine ekledi. 

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