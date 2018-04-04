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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Mücevherde aylık ihracat rekoru kırıldı

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Mücevherde aylık ihracat rekoru kırıldı

Mücevher ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 artarak 523 milyon 385 bin dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre mücevher ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak 860 milyon 527 bin dolara ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 791 milyon 520 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Mücevher ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 artarak 523 milyon 385 bin dolar oldu. Mart ayında gerçekleştirilen mücevher ihracat rakamı, sektörün "tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

 İNGİLİZLER TÜRK MÜCEVHERLERİNİ SEVDİ

 Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ocak-mart döneminde 140'ın üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği 860,5 milyon dolarlık ihracatın 151 milyon 89 bin doları İngiltere'ye gerçekleştirildi. Sektörün İngiltere'ye ihracatının, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre 38 kat artması dikkati çekti.

İngiltere'nin ardından, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 74,5 milyon dolarla İsviçre, 62,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 60,7 milyon dolarla Çin, 52,5 milyon dolarla ABD ve 50 milyon dolarla Almanya şeklinde sıralandı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde mücevher ihracatının yüzde 29,8'i Irak'a, yüzde 27,3'ü BAE'ye yapılırken, bu yılın ilk çeyreğinde İngiltere yüzde 17,6'lık payla en fazla mücevher ihracatı yapılan ülke konumuna yükseldi. Aynı dönemde Irak ve BAE'nın mücevher ihracatındaki payı sırasıyla yüzde 4,7 ve 7,3'e geriledi.

 İHRACATIN TAMAMINA YAKINI İSTANBUL'DAN

Yılın ilk çeyreğindeki 860,5 milyon dolarlık mücevher ihracatının yüzde 92,1'ine tekabül eden 792,5 dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. Mücevher ihracatında, 37,6 milyon dolarla Çorum ikinci ve 12,4 milyon dolarla Kastamonu üçüncü sırada yer aldı.

Antalya 4,3 milyon dolar, Ankara 3,5 milyon dolar, İzmir 3,3 milyon dolar, Sakarya 2,5 milyon dolar ve Bursa 1,2 milyon dolarlık mücevher ihracatı ile sektörde 1 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

 "MÜCEVHERDE MALİYET VE LOJİSTİK AVANTAJI BİZDE"  

 Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl mücevher ihraç hedeflerini yüksek tutmadıklarını, temkinli davrandıklarını belirtti.

Dubai'nin mücevhere yüzde 5'lik gümrük vergisi ve yüzde 5'lik KDV uygulamasının Dubai'nin popülerliğini kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Güner, "Çünkü Dubai serbest olarak ticaret yapılan, dünyadan herkesin gelip mal satıl aldığı bir yerdi. Dünyada üretim merkezinin Türkiye olduğunu herkes biliyor. Türkiye bu anlamda güçlü konuma geldi. Zaten Dubai'deki ürünlerin çoğunun Türk malı olduğu da biliniyor. Vergi düzenlemesiyle Dubai'den mal alanlar Türkiye'ye geldi." ifadelerini kullandı.

Güner, Türkiye olarak Dubai'nin vergi düzenlemesini fırsata dönüştürdüklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa, Ortadoğu ve Hong Kong'a ihracatının arttığını dile getiren Güner şunları kaydetti:

"Geçen yıl 3,5 milyar dolar civarında ihracat yaptık. Bu yıl ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Güney Amerika'dan fuarlarımıza müşteriler geliyor. Arjantin, Şili, Meksika ve Brezilya'dan müşteri getirmeye başladık. Daha önce böyle bir şey yoktu. Şimdi Kanada, İngiltere, Malezya, Singapur, Hong Kong ve Ortadoğu'ya yükleniyoruz. Nerede bir boşluk varsa oradaki mücevher alıcılarına ulaşıp onları İstanbul'daki fuara davet ediyoruz. Burada onları ağırlıyoruz. Bu bizim 6 yıllık politikamız. Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden gelen müşterilerimiz de var. 146 ülkeye ihracat yapan firmamız

var. İhracatın yüzde 90-95'i İstanbul'dan yapılıyor. Dünyada mücevher sektöründe

Türkiye'nin maliyet ve lojistik alanında büyük avantajı var. Ayrıca dünya standartlarında çok kaliteli ürünler üretiyoruz."

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