Mücevherciler Hong Kong'a ihracatı yüzde 100 artırmayı hedefliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMücevherciler Hong Kong'a ihracatı yüzde 100 artırmayı hedefliyor
GeriEkonomi Mücevherciler Hong Kong'a ihracatı yüzde 100 artırmayı hedefliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
26.09.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Mücevherciler Hong Kong'a ihracatı yüzde 100 artırmayı hedefliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mücevherciler Hong Kong'a ihracatı yüzde 100 artırmayı hedefliyor

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak Hong Kong Mücevher Fuarı’na 80 üyesiyle katılan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Hong Kong’a 8 ayda 236 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdik, bu miktarı gelecek 1 yılda yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz” dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, Hong Kong Mücevher Fuarı’na 80 üyesiyle katılarak yaklaşık bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu’nda Türk mücevherlerini sergiledi. Mücevherin G20’sini İstanbul’da buluşturmaya hazırlandıklarını dile getiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, bir yandan da hedef pazarlardaki paylarını artırmak adına fuarlara katılmaya devam ettiklerini dile getirdi. Kamar ayrıca, “Hong Kong’a 8 ayda 236 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdik, bu miktarı gelecek 1 yılda yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz” dedi.

“HONG KONG İLE OLAN MÜCEVHER İHRACATIMIZI YÜZDE 100 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hong Kong’daki fuarı değerlendiren Mustafa Kamar, birlik olarak mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ettiklerinin altını çizerek şunları dile getirdi: “Hong Kong’daki fuar, dünyanın sayılı fuarlarından biri olarak başta Asya pazarı olmak üzere Afrika, Amerika ve Avrupa’daki alıcıları da bir araya getiriyor. Böylesi büyük bir fuarda üyelerimizle birlikte ürün kapasitemizi, kaliteli işçiliğimizi ve 5 bin yıllık mirasımızdan ileri gelen tasarımlarımızı sergileme imkânı bulduk. Hong Kong’a 8 ayda 236 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, bu miktarı gelecek 1 yıl içinde yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz.”

“MÜCEVHERİN G20’SİNİN İSTANBUL’DA BULUŞTURACAĞIZ”

Hong Kong’un Asya pazarına erişilebilmesi adına hedef pazarlardan biri olduğunu belirten Mustafa Kamar, değerlendirmelerini şöyle tamamladı: “İhracatımızı artırmak amacıyla fuarlara katılmanın yanı sıra çok farklı stratejik adımlara imza atıyoruz. Bunun için 1,5 yıldır çok farklı yollar izliyoruz. Birlik olarak B2B’nin şeklini değiştirdik; Artık yurt dışındaki alıcıları kendi ülkelerinde misafir ediyoruz. Gittiğimiz ülkelerde üçer gün boyunca büyük alıcılarla irtibat ve iletişim kuruyoruz. Sene başından bu yana Suudi Arabistan’a gittik, Katar’ın en büyük alıcılarını İstanbul’da ağırladık, İstanbul Mücevher Fuarı’nda bin 500 müşteriyle bir araya geldik, Kuzey ve Güney Amerikalı markalarla Miami’de buluştuk, İtalya ve Hong Kong’daki fuarlara katıldık ve yıl sonuna kadar Moskova ve Dubai’deki alıcılarla bir araya geleceğiz. Asıl adımı mücevherin G 20’si olarak adlandırdığımız 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nı 8-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da ilk kez ağırlayarak atacağız. Hem 8. ASEAN Konferansı hem de akabinde 49. İstanbul Mücevher Fuarı kapsamında dünyada mücevher denince sözü geçen 35 ülkenin mücevher birlikleri başkanları, İstanbul’da olacaklar. Dolayısıyla 8. ASEAN Konferansı ile en önemli hedefimiz, pazar genişlemesi olacak. Bu konferans ile ikili ilişkiler konusunda büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kamu bankaları kampanya yaptı! İşte yerli üretim en ucuz otomobiller
Kamu bankalarından taşıt kredisi kampanyası
Okul kantinlerinde yeni dönem! İmzalar atıldı...
Kıvanç Tatlıtuğ'un suçu ne?