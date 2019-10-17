Mücevher sektörünün gözü İstanbul'daydı
İstanbul'da düzenlenen mücevher fuarına 50 bin kişiden fazla ziyaretçi geldi.
Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show’un 2019 yılındaki ikinci fuarı sona erdi. 49’uncu kez düzenlenen Istanbul Jewelry Show – Ekim 2019, 20 ülkeden 800’ün üzerinde firma ve markayı, 127 ülkeden 20.172 sektör profesyoneli ile bir araya getirdi. Fuar, Ekim 2018 fuarına göre yabancı ziyaretçi sayısında %12 artış sağladı. Türk mücevher sektörünün 6 milyar USD’lik ihracat hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan Istanbul Jewelry Show Mart ve Ekim fuarları, 2019 yılında 50 binden fazla mücevher alıcısını ağırlayarak kendi rekorunu yeniledi.
Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show – Ekim 2019 sona erdi. 20 ülkeden 800’ün üzerinde firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerinin sergilendiği fuarı 127 ülkeden 20.172 sektör profesyoneli ziyaret etti. 50’ye yakın ülkenin birlik başkanları ve bu ülkelerden gelen alıcılar Istanbul Jewelry Show’u ziyaret etti ve bölgenin en önemli etkinliğinde sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Fuar kapsamında düzenlenen uluslararası alım heyeti programı kapsamında 70 ülkeden binin üzerinde alıcı da fuar kapsamında ağırlandı. Designer Market’te usta ve genç tasarımcılar 2020 modasına dair trend ürünlerini sergiledi.
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