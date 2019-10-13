"Mücevher sektörü 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, mücevher fuarı Istanbul Jewelry Show kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mücevher sektörünün önemli ve stratejik bir sektör olduğunu, katma değerli üretim yaptığını söyledi. Türk mücevher sektörünün; 35 bin perakendecisi, 6 bin üreticisi, 2 uluslararası standarda sahip rafinesi ile 250 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olduğunu vurgulayan Kamar, şunları kaydetti:

"Dünyanın 5 büyük pazarından bir tanesiyiz. En büyük pazarlar Hindistan, Rusya, Amerika, Çin ve Türkiye'dir. Dünyanın en büyük 3 üreticisi Hindistan, Çin, Türkiye'dir. Üretimden ihracat yapan ilk 3 ülke ise Çin, İtalya ve Türkiye'dir. Dünyada gayet güçlü bir konumumuz var. 2017-2018'de ihracatımız yüzde 35 arttı ve 4,5 milyar dolar seviyelerine ulaştık. 2019 sonu hedefimiz, 6 milyar dolar. 2023 hedefimiz ise 12 milyar dolar seviyelerine ulaşmak."

Üretim ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kamar, Türkiye'nin yıllık 11-12 milyar dolarlık üretim işleme kapasitesi olduğunu bildirdi. Kamar, "Bunun 4,5 milyar dolarlık kısmını direkt ihraç ediyoruz, 3,5 milyar dolarlık kısmı turizm ihracatı, 3 milyar dolarlık da iç piyasa hacmimiz var. 12 milyar dolarlık üretimi yüzde 70-80 arası kapasite ile tek vardiya sisteminde çalışıyoruz. Türk mücevher sektörü; 3 vardiya, tam kapasite çalışmaya başlarsa ortalama 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir." diye konuştu.



"ABD'YE 300 MİLYON DOLARLIK İHRACATIMIZI 3,5 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE GETİREBİLİRİZ"

Mustafa Kamar, son 2 senedir pazar çeşitlemesine gitmeye başladıklarını ifade ederek, "2016-2017'de genellikle Orta Doğu pazarına çalışılıyordu. Zira yeni dünya düzeninde ticaret savaşlarından dolayı, her yıl bir ülkede problem çıkabileceğinden dolayı pazar çeşitliliğini artırmak durumundayız. Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ana stratejik hedeflerimiz arasına girdi. 12 milyar dolarlık üretimi sadece Orta Doğu pazarına satmak istemiyoruz."

dedi.

ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi olduğunu hatırlatan Kamar, ihracatın artırılması için teşvik edilecek sektörlerin arasında mücevherin de bulunduğunu söyledi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye’ye geldiğini, Ross için bir rapor hazırladıklarını ve bürokratlarıyla toplantılar yaptıklarını anlatan Kamar, şöyle devam etti:

"ABD, Çin'e uygulayacağı yüzde 15 ek vergiyle Amerika'dan mücevher almanın önünü neredeyse kesiyor. ABD, 55 milyar dolarlık altın ithalatı yapıyor. Bunun 15 milyar dolarlık kısmını Çin'den, 300 milyon dolarlık kısmını Türkiye'den yapıyor. Ticaret savaşlarından dolayı Çin'den alacakları ürünleri başka yerlerden almak için arayış içerisindeler. Bizde ölçek var. Bir ay içinde 35 milyar dolarlık ürün ihracatı yapabilir seviyeye gelebiliriz. Amerika'ya 300 milyon dolarlık ihracatımızı 3,5 milyar dolar seviyelerine getirebiliriz. Karşılıklı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Türkiye’ye uygulanan yüzde 5,6'lık vergilerin kaldırılması gerekiyor. Eğer bu kaldırılamıyorsa ham maddeden vergi almak yerine işçilikten vergi alabilirler. Dünya kuyumculuk sektörü ve Türk kuyumculuk sektörünün çıkış yolu sadece işçilikten vergi alınmasıdır. Ham madde ticaret aracı değildir."

Kamar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon yaptığını hatırlatarak, "Burada da büyük bir fuar yapılıyor. Binlerce alıcı şu an ticaret yapıyor. Sadece Mücevher İhracatçıları Birliği olarak bin alıcı getirdik. Bir tane bile iptal olmadı. Bu, Türkiye'ye güvenin göstergesi. Askerlerimiz operasyon sahasında mücadele veriyor. Biz de burada Türk iş adamları olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince Türkiye'nin geleceği için çabalıyoruz. Türk mücevher sektörü Türkiye'nin yıldız ihracatçı sektörlerinden biri olacak." şeklinde konuştu.



"SEKTÖREL BAZLI MESLEK LİSELERİNİN SAYISI ARTMALI"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, mücevher sektöründe tasarımın çok önemli olduğunu vurgulayarak, sektörün en önemli ihtiyaçlarından birinin iyi tasarımcılar yetiştirilmesi olduğunu söyledi.

Kamar, şunları kaydetti:

"21 üniversitede takı tasarım bölümlerimiz var. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızı Türkiye'ye getirdiğimiz İtalyan hocalar eşliğinde tekrar bir eğitime tabi tutuyoruz. Küçükçekmece kuyumcu meslek lisemiz var. Buradaki sıkıntımız, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sektörümüzde çalışmak istemiyor. Özellikle meslek liseleri, Türkiye'nin ihracatı için çok önemlidir. Almanya'nın ihracatının iyi olmasının en önemli sebeplerinden biri ara elemanın iyi yetişmiş olmasıdır. Sektörel bazlı meslek liselerinin sayısı artmalı ve mezunlarımız sektörde çalışmalı. Ayrıca, usta-çırak ilişkileri sektörümüzde halen canlı. Emekliliği gelen ustalarımız yanlarına çıraklar alıyorlar ve onları yetiştiriyorlar. Bu şekilde vasıflı eleman ihtiyacını sürdürülebilir kılmaya gayret gösteriyoruz."