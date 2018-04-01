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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN-ANALİZ
01.04.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Mücevher rekoru

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Mücevher rekoru

İhracatta mart ayı rekorla geldi. 15.1 milyar dolarlık ihracat Türkiye’de aylık gerçekleştirilen en yüksek ihracat miktarı. Otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin Avrupa ihracatındaki artışının yanı sıra rekorda mücevher ihracatı da rol aldı. Martta mücevher ihracatı yüzde 53.7 arttı. Ayrıca Euro’nun değerli olmasıyla da parite etkisinden 1.1 milyar dolar geldi.

TÜRKİYE ihracatı martta geçen yıl mart ayına göre yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Mücevher rekoruBöylece mart, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre üç aylık ihracat ise yüzde 10.4 artışla 40.7 milyar dolara çıktı. Hedef, yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracatı yakalamak. İhracatta martta tarihi zirve nasıl yakalandı? Bunun en büyük nedeni Avrupa ülkelerine yapılan ihracattaki yükseliş. Almanya’nın yanı sıra İngiltere de aylık ihracatta 1 milyar dolar sınırını aştı. Otomotiv sektörü aylık 3 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı başardı. Dikkat çeken diğer sektör ise mücevher. Yüzde 53.7 ile martın en fazla ihracatını artıran sektörü olmayı başaran mücevher sektörü Uzak Doğu’dan Ortadoğu’ya Avrupa’dan Amerika kıtasına kadar her bölgeye ihracatını arttırdı. Ancak İngiltere’nin de 1 milyar doları ihracat sınırını aşmasını sağlayan da yüzde 6898 artışla bu ülkeye 139.3 milyon dolar satış yapan mücevher sektörünün etkisi büyük.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat verilerini dün Kilis’te açıkladı. Büyükekşi’nin verdiği bilgilere göre, miktar bazında ihracat martta yüzde 7.6 azalarak 10.5 milyon ton olsa da ihracatta yükselişin önünü kesemedi. Bunda da parite etkisi var. Martta parite etkisi pozitif yönlü olarak 1.1 milyar dolar oldu. Bunda özellikle Euro dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. İhracatçılar yıl genelinde paritenin 1.22 seviyelerinde olmasını bekliyor. Martta en fazla ihracatı, 3.1 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Otomotivi, 1.7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1.6 milyar dolarla kimya sektörleri takip etti. Mart ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 53.7 ile mücevher sektörü oldu. Martta 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 13.6; İngiltere’ye yüzde 19.1; İtalya’ya yüzde 18.1; İspanya’ya yüzde 23.8 artarken, ABD’ye ihracatımız yüzde 1.5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artışı ise yüzde 58.2 ile Rusya’da yakalandı.

Mücevher ihracatında İngiltere her zaman ilk 10’da  olsa da bu kadar yüksek bir artış yakalamamıştı. Bu yıl martta İngiltere’ye 139.3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Çin’e ise yüzde 13.926 artışla  60.6 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı. Hindistan ise 8 milyon dolarlık ihracatla 3’üncü sırada yer aldı.  

Mücevher rekoru

Mücevher rekoru

Mücevher rekoru

Mücevher rekoru

KDV İADELERİNİN PEŞİNDEYİZ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların ve sanayicilerin devreden KDV’lerin iadesi konusundaki maddenin Meclis’te görüşülen kanundan çıkarılması ile ilgili soruyu cevapladı. Büyükekşi, KDV iadeleri ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal’la görüştüklerini, bu konuda hazırladıkları kitapçığı da kendilerine sunduklarını hatırlatarak, “Sanayicilerin ve ihracatçıların 140 milyar TL KDV iadesi alacağı var. Bu konuda çalışma yapıldı, kanun tasarısı hazırlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak Meclis’te bu madde kanundan çıkarıldı. Konunun hızlı bir şekilde yeniden Meclis’in gündemine gelmesini bekliyoruz. Konuyla ilgili Maliye Bakanı ile yeniden görüşeceğiz” dedi. Uygulamanın bir an önce hayata geçmesini talep ettiklerini dile getiren Büyükekşi, “Yatırım için kaynak lazım. Kaynağı dışarıda aramaya kredi kullanmaya gerek yok. Öz sermayemiz KDV alacağı olarak bekliyor. Bu kaynağın ekonomide yatırıma dönmesi lazım” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili talepleri iletmeye devam ettiklerini ve hükümet nezdinde karşılık bulduğunu hatırlatan Büyükekşi, gazetecilerden gelen dava açmayı düşünüyor musunuz şeklindeki soru üzerine “Biz doğru yoldayız, mahkemeye vermeye gere yok” şeklinde konuştu.

Mücevher rekoru

TARİHİN EN BÜYÜK RAKAMI

MART ayı ihracat rakamına yönelik Ekonomi Bakanı Zeybekci de açıklama yaptı. CNN Türk yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, 2018 yılının ilk çeyreği için büyüme tahminin yüzde 6’nın üstü olduğunu belirtti. Zeybekci, mart ayı ihracat rakamlarını da canlı yayında duyurdu. İhracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığını anlatan Bakan Zeybekci, “İhracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Tarihin en büyük rakamı” dedi.

Zeybekci ayrıca  tüm dünyadan film yapımcılarını ve oyun yazılımcılarını Türkiye’ye çekecek, yerli girişimcileri de destekleyecek, bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İstanbul dışında bir kentte, stüdyoların ve film platolarının bulunduğu bir serbest bölge hayata geçirmek istediklerini söyleyen Nihat Zeybekci, projenin amacının zaten çok iyi giden bu iki sektöre destek vermek olduğunu belirtti.

 

 

 

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