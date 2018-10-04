Mücevher piyasalarının gözü İstanbul'da olacak
Dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri 11-14 Ekim tarihleri arasına İstanbul'da yapılacak. Fuarı düzenleyen UBM Rotaforte'ın kurucu ortağı Şermin Cengiz, 32 yıldır düzenledikleri fuarın, Türkiye mücevher ihracatına büyük katkıda bulunmasını beklediklerini kaydetti.
'ISTANBUL Jewelry Show - Ekim 2018 Fuarı' UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık AŞ tarafından 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, fuara ilişkin yaptığı açıklamada “32yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 845’in üzerinde katılımcının yer aldığı, dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde ilk sırada yer alan fuarımızı 47. kez düzenleyecek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Geçen Mart ayında yapılan fuara bin 250 firma ve 30 bini aşkın ziyaretçi katılmıştı. Gelecek yılının trendlerinin görücüye çıkacağı Ekim'deki fuara ise ilginin daha fazla olacağı belirtiliyor.
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