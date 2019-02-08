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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.02.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Mücevher ihracatı ocak ayında arttı

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Mücevher ihracatı ocak ayında arttı

Mücevher ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarak 274 milyon 583 bin 906 dolara ulaştı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, bu yılın ocak ayında 274 milyon 583 bin 906 dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirdi. 2018 yılının ocak ayına göre ihracatını yüzde 94 artıran Birlik, en çok ihracatını 72,4 milyon dolar ile İngiltere’ye yaptı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı ocak ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı rakamlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, mücevher ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış göstererek bu yılın ilk ayında 274 milyon 583 bin 906 dolar oldu.               Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından mücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak yasal düzenlemelerle sektörün önü açılırsa yeni rekorlara imza atacak güç ve kapasiteye sahip olduklarının altını çizdi.

Dünya standartlarında işçilik kalitesine ve engin bir üretim hacmine sahip olduklarını belirten Kamar, “Sahip olduğumuz bu potansiyele tasarımı da ekleyip finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatımızı yükselen bir ivme ile artırıyoruz. Mücevherde sürdürülebilir bir ihracat düzeyine sahip olabilmemiz için yasal düzenlemeler yapılarak sektörümüzün önündeki engeller kaldırılmalı.” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT İÇİN YASAL DÜZENLEMELER ŞART” 

Kamar, dış pazarda güçlü olabilmenin yolunun iç pazarda güçlü olmaktan geçtiğini belirterek, “Hemen her sektörde mevcut olan kredi kartına taksit uygulaması, mücevherde yeniden uygulanmaya başlarsa iç piyasamız gelişir ve ihracat için elini güçlendirir. 

Bunun yanı sıra altın, para gibi görülerek ticarette yer edinmeli. Böylelikle mevcut dolarizasyondan kurtularak altınla ticaret yapıp ihracatımızı artırabiliriz. Bu vesileyle bulunduğumuz coğrafyada doğu ile batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak ihracat hacmimizi bu yıl daha yükseklere taşıyacağımıza inancımız tam.” değerlendirmelerinde bulundu.   

EN ÇOK İHRACAT İNGİLTERE’YE 

Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış ve 72 milyon 449 bin 858 milyon dolar ile İngiltere oldu. İngiltere’yi Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong izledi.

Mücevher ihracatında ilk 10 ülke şu şekilde sırlandı. İngiltere; 72 milyon 449 bin 859 dolar, Çin; 25 milyon 257 bin 658 dolar, Hong Kong; 23 milyon 347 bin 993 dolar, ABD; 22 milyon 015 bin 441 dolar, Almanya; 14 milyon 483 bin 145 dolar, BAE; 14 milyon 464 bin 752 dolar, Hindistan; 9 milyon 730 bin 308 dolar, İsrail ; 7 milyon 865 bin 173 dolar, Fas; 6 milyon 874 bin 404 dolar, Libya; 6 milyon 765 bin 456 dolar. 

Ürün gruplarına bakıldığında altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşya, yüzde 26,6’lık artış ve 130,5 milyon dolar ihracatla yurt dışına en çok satılan ürün oldu. Bu grupta en çok satış Hong Kong’a gerçekleştirildi. 

İhracatı en çok artan ürün grubu işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 790’lık artış ve 118 milyon dolarlık ihracatla hacmini en çok artıran ürün grubu olarak kayıtlara geçti.                     

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