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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Mücevher ihracatı ilk çeyrekte 825 milyon dolar oldu

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Mücevher ihracatı ilk çeyrekte 825 milyon dolar oldu

Bu yılın mart ayında 300 milyon dolar, ilk çeyrekte de 825 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, geçen ay 300 milyon dolar, yılın ilk çeyreğinde de 825 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldığını duyurdu. 

Mücevher İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birlik, mart ayında 300 milyon dolarlık ihracata imza attı. 

Geçen ay en fazla ihracat, 119,8 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya’yı, 50,2 milyon dolar ile AB, 41,9
milyon dolar ile diğer Asya, 31,4 milyon dolar ile Kuzey Amerika ve 25,5 milyon dolar ile Kuzey Afrika izledi. 

EN FAZLA İHRACAT BAE'YE 

Geçen ay en çok ihracatın yapıldığı ülke, yüzde 131'lik artışla 83,7 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’yi, yüzde 20 artış ve 29,7 milyon dolar ile ABD, yüzde 34 artış ve 26,1 milyon dolar ile Hong Kong, yüzde 100 artış ve 20,2 milyon dolar ile Libya, 14,6 milyon dolar ile İsrail, 10,8 milyon dolar ile Almanya ve 9,6 milyon dolar ile Irak takip etti. 
Mart ayında gerçekleşen 300 milyon dolarlık ihracatın yüzde 68’i altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasından elde edilirken, yüzde 21’i işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 4’ü gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3’ü pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2’si de kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları olarak gerçekleşti. 
Çeyrek bazda değerlendirildiğinde ise ihracat yılın ilk 3 ayında 825 milyon dolar oldu. 

"MÜCEVHER, STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK İLAN EDİLMELİ" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları kaydetti:

"Birlik olarak 2018 yılında 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirmiş bir sektör olarak hep söylüyoruz; mücevher sektörü stratejik bir sektördür ve stratejik bir sektör olarak ilan edilmelidir. 2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olurken, 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirerek önemli bir kazanım elde ettik. 2019 yılının ilk 3 ayında özellikle kilogram bazında yukarı yönlü bir ivme yakaladık. Mart ayında ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak değer bazında düşüş görünse de miktar olarak yüzde 26'lık bir artış mevcut. Ülke ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." 

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