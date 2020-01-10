Mücevher ihracatı 2019’da rekor kırdı

Gerçekleştirilen ihracata dair değerlendirmelerde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları dile getirdi: "Birlik olarak hedef pazarlarımızla dostluklarımızı ilerletiyoruz, böylelikle üyelerimizi bu ülkelerde çok daha iyi tanıtabiliyoruz. Bir mottomuz var, bu mottoyu tamamen ilişki ve iletişim üzerine kurduk. Artık dünyada ticaret, bu sisteme dayalı... Bu çerçevede geçen sene Suudi Arabistan’dan, Hong Kong’dan Miami’ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldik. Bunun yanı sıra birliğimizin organize ettiği yabancı satın almacılardan oluşan alım heyeti ve 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nın da çok güçlü katkıları ile 7,2 milyar dolar ihracata imza attık. Ancak yakalanan ivmenin artarak devam edebilmesi için Dâhilde İşleme Rejimine ihtiyacımız var. Ticaretimizi geliştirip ekonomimizi yüceltmek amacıyla ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan, dışarıdan ithal edildiği için gümrük vergisi vb. girdilere muafiyet getiren Dâhilde İşleme Rejiminin önü açılmalı. Çünkü dünya ülkeleri bu sistemle Türkiye’ye kendi altınlarını göndererek, işlememizi ve tekrar kendilerine göndermemizi istiyor. Dâhilde İşleme Rejiminin kullanılabilmesi için herhangi bir serbest ticaret anlaşmasına ve gümrük mevzuatına da gerek yok. Bu sistemi, her ülke ile işleme alabilirsek 2020 yılında çok daha büyük ihracat rakamlarına imza atarız."