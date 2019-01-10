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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
10.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Mücevher ihracatı 2018'de yüzde 35 arttı

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Mücevher ihracatı 2018'de yüzde 35 arttı

Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 35 artarak 4 milyar 410 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 35 artarak 4 milyar 410 milyon 461 bin 204 dolar olarak gerçekleşti. Buna göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018'de gerçekleştirilen mücevher ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 4 milyar 410 milyon 461 bin 204 dolar oldu.

Mücevher ihracatının yüzde 48'i işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 44'ü altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3'ü pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2'si gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 1'i kıymetli metallerin, kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri ve artıkları, yüzde 1'i de tabii inci veya kültür incileri kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan meydana gelen mamul eşyadan oluştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen ihracat içindeki en büyük payı yüzde 28'lik dilim ve 1 milyar 234 milyon dolar ile AB ülkeleri aldı. AB ülkelerini, yüzde 25'lik pay ve 1 milyar 94 milyon dolar ile diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 23'lük pay ve 1 milyar 22 milyon dolar ile yakın ve Orta Doğu Asya, 441 milyon dolar ile diğer Asya, 313 milyon dolar ile Kuzey Amerika ve 155 milyon dolarla Kuzey Afrika ülkeleri takip etti.

"2018 yılında yaşadıklarımız çerçevesinde mevcut performansı değerlendirirsek mücevher, ülkemiz adına öncelik arz eden, stratejik bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, artık ciddi oranda mücevher ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. Finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatının artması ve mücevhere olan ilginin katlanarak devam etmesi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

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