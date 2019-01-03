Mücadeleye aynen devam'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini belirterek, “TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019’da da Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na desteklerini sürdürecek” ifadesini kullandı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da bünyelerindeki şirketlerle enflasyonla mücadeleye devam ettiklerini açıkladı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı’nın döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli katkı sağladığını belirtti. Türk özel sektörü olarak 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsayla programa destek sağladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: HEPİMİZİN GÖREVİ“Enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir ancak bunu ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019’da da Enflasyonla Mücadele Programı’na desteklerini sürdürecek.” Hisarcıklıoğlu, 2018 sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam edecek olmasını hem iç piyasaya hem de enflasyonla mücadeleye destek anlamında olumlu bulduklarını da ifade ederek, Bakan Albayrak’a teşekkür etti. Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bıraktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe alınmıştır. İnanıyoruz ki kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girilecektir” ifadesini kullandı.
TMSF ŞİRKETLERİNDE İNDİRİM SÜRÜYOR
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal da devletin aldığı ekonomik tedbirler çerçevesinde milli bir dayanışma ile ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na desteklerinin devam ettiğini açıkladı. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, “Bu milli bir mesele. Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Enflasyona karşı açtığımız topyekûn mücadelede Türkiye’deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyım olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz” dedi. Gülal ayrıca, Bize emanet edilen bu şirketleri büyütmek için gerekirse yeni yatırmalar yaptıklarını belirterek, “Yönettiğimiz şirketlerin ihracatını arttırarak dünya markası yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı arttırarak iş imkanı sağlıyoruz. Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 56.22 milyar TL, özkaynak toplamı ise yaklaşık 19.92 milyon TL Şirketlerin ciro toplamı ise 21.73 milyar TL ye ulaştı. Bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye ise istihdam sağlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam“ dedi. Enflasyonla mücadele programına destek veren TMSF yönetimindeki şirketler: Boydak Holding’den İstikbal, Bellona ve Mondi, Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle