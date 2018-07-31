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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.07.2018 - 07:59, Son Güncelleme:

Milyonlarca kişiye önemli uyarı! Vergi yapılandırmasında bugün son gün

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Milyonlarca kişiye önemli uyarı! Vergi yapılandırmasında bugün son gün

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların 31 Temmuz mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekiyor. İşte detaylar...

Yeniden yapılandırma için son gün salı. Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların 31 Temmuz Salı günü mesai saati bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler eylül ayında yapılacak. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak

Vergi daireleri, yeniden yapılandırma kapsamındaki başvurular için bugün saat 23.59'a kadar açık olacak.

Geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'inci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9'uncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7'inci ve bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin 2'inci taksidini ödeme süresi 31 Temmuz Salı günü sona eriyor.

7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 19.00'a, bugün saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak. Öte yandan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla Salı günü başkanlığın internet sitesi üzerinden bazı bankalara ait kartlar ile de ödeme yapılabilecek.

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Milyonlarca kişiye önemli uyarı Vergi yapılandırmasında bugün son gün



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında son günlere girildi. Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken, vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek. Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

Peşin ödeme avantajı

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 2'şer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

Kredi kartıyla ödeme
Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek. Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezası borçları olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

Varlık Barışı
Kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıklar, 30 Kasım'a kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Bu düzenlemeden 31 Temmuz'a kadar yararlanılması ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla herhangi bir vergi de alınmayacak.

Diğer vergi ve ödemeler için de son gün

Öte yandan, bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi ile geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi 2. taksit ödemesi için de son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödeme süreleri de salı günü sona erecek.

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