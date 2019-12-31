MTV’de taşıt değeri yenilendi

2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin tam listesi 27 Aralık günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece ödenmesi gereken MTV rakamları da netleşti. Taşıtlarda ikili bir vergileme sistemi var. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor. 2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 1.301-1.600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar bin 678 lira, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar bin 846 lira, 90 bin 800 lirayı aşanlar 2 bin 14 lira MTV ödeyecek. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşmıyorsa 3 bin 260 lira, aşıyorsa 3 bin 557 lira, 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşmıyorsa 5 bin 136 lira, aşıyorsa 5 bin 603 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor. Taşıtlarını 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescilli 1-3 yaş arası 1.300 motor silindir hacminin altındaki taşıtlar 964 lira, 1.301-1600 silindir hacmindeki taşıtlar bin 678 lira, 1.601-1.800 silindir hacmindeki taşıtlar 2 bin 964 lira, 1.801-2.000 silindir hacmindekiler 4 bin 670 lira MTV ödeyecek.