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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.07.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV 2. taksit ödemesi nasıl yapılır?

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MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV 2. taksit ödemesi nasıl yapılır?

Temmuz ayı itibariyle başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaşırken, vatandaşlar da konuda dair araştırmalarına hız verdi. İkinci taksit gününü kaçırarak faiz ücreti ödemek istemeyen vatandaşlar, MTV ödemelerinde son gün ne zaman? ve MTV 2. taksit ödemesi nasıl yapılır? sorularının cevabını arıyor. İşte, MTV 2. taksit ödemeleri hakkında bazı bilgiler.

Yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri için son günle ilgili araştırmalar, trafiğe kayıtlı aracı olan kişiler tarafından sorgulanmaya başlandı. 1 Temmuz 2019 itibariyle başlayan MTV ödemelerinde, 2. taksitini son güne kadar ödemeyen vatandaşlara gecikme faizi uygulanacak. Peki, 2019 MTV ödemeleri ne zaman bitecek? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan (Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV 2. taksit ödemeleri, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.
Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

2019 MTV ÜCRETLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc

1-3 Yaş (TL): 6254

4-6 Yaş (TL): 4541

7-11 Yaş (TL): 2837

12-15 Yaş (TL): 1696

16 ve üzeri yaş (TL) : 671

Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc

1-3 Yaş (TL): 8720

4-6 Yaş (TL): 7586

7-11 Yaş (TL): 4739

12-15 Yaş (TL): 2550

16 ve üzeri yaş (TL) : 936

Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc

1-3 Yaş (TL): 13280

4-6 Yaş (TL): 11948

7-11 Yaş (TL): 7197

12-15 Yaş (TL): 3593

16 ve üzeri yaş (TL) : 1319

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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