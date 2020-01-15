MTV ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi borç ödeme nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2020 MTV ödemelerinin ilk taksidi Ocak ayında yapılacak ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar günlük olarak gecikme faizi ödeyecek. Ocak ayı devam ederken, MTV borçları nasıl ödenir sorusuna yönelik sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2020 MTV ödemeleri nasıl yapılır? MTV borçları ne zamana kadar ödenecek? İşte, 2020 MTV ödemeleri hakkında detaylar....

2020 MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

MTV ödemeleri birinci taksidi ocak ayı boyunca ödenecek. 31 Ocak 2020'de MTV ödemeleri son bulacak.

MTV BORCU NASIL ÖDENİR?

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2020 tarihinde başladı.

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) PTT işyerlerinden Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

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