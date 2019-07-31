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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.07.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün... Online MTV ödeme nasıl yapılır?

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MTV ikinci taksit ödemeleri için son gün... Online MTV ödeme nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Kanunu gereğince Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeler için bugün son gün. MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Ödemeleri belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirmeyenler için günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Peki, online MTV ödeme nasıl yapılır?

Mükellefler 2019 yılı MTV ikinci taksit ödemesini, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri
ile
• Anlaşmalı bankaların;
- Şubelerinden
- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
• PTT işyerlerinden
• Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.

MTV ÖDEMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?

MTV ödemelerini kaçıran araç sahipleri, gecikmeli ödemelerini cezalı olarak bağlı olduğu il yahut ilçenin vergi dairesine, anlaşmalı bankalara yapabilir.

Trafiğe kayıtlı aracın MTV ödemesinin yapılmaması durumundaysa, ilk önce Maliye Bakanlığı tarafından uyarı alır. Sonrasında hala bir ödeme gerçekleşmediyse, banka hesaplarına haciz konur ve ödenmeyen vergiler bu şekilde tahsis edilir.

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