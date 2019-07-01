MTV 2. dönem ödemeleri başladı - MTV ödemesi nasıl yapılır?
Trafiğe kayıtlı araçlar için her yıl ocak ve temmuz olmak üzere iki kez MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödeniyor. 2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. Taksitlerini belirtilen süreler içerisinde yatırmayanlar için gecikme faizi uygulanıyor. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır?
MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi, 31 Ocak'ta sona ermişti, ikinci taksit ödemeleri ise bu ay içerisinde gerçekleşecek. Özellikle ilk kez MTV ödemesi yapacakların kafasında pek çok soru işareti var. Online ödeme de bunlardan biri. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır?
MTV ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLER
Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.
Ayrıca,
• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;
- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
• Anlaşmalı bankaların;
- Şubelerinden
- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
• PTT işyerlerinden
• Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.
2019 MTV ÜCRETLERİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc
1-3 Yaş (TL): 6254
4-6 Yaş (TL): 4541
7-11 Yaş (TL): 2837
12-15 Yaş (TL): 1696
16 ve üzeri yaş (TL) : 671
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc
1-3 Yaş (TL): 8720
4-6 Yaş (TL): 7586
7-11 Yaş (TL): 4739
12-15 Yaş (TL): 2550
16 ve üzeri yaş (TL) : 936
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc
1-3 Yaş (TL): 13280
4-6 Yaş (TL): 11948
7-11 Yaş (TL): 7197
12-15 Yaş (TL): 3593
16 ve üzeri yaş (TL) : 1319
Yorumları Göster
Yorumları Gizle