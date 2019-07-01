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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.07.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

MTV 2. dönem ödemeleri başladı - MTV ödemesi nasıl yapılır?

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MTV 2. dönem ödemeleri başladı - MTV ödemesi nasıl yapılır?

Trafiğe kayıtlı araçlar için her yıl ocak ve temmuz olmak üzere iki kez MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödeniyor. 2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 itibariyle başladı. Taksitlerini belirtilen süreler içerisinde yatırmayanlar için gecikme faizi uygulanıyor. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi, 31 Ocak'ta sona ermişti, ikinci taksit ödemeleri ise bu ay içerisinde gerçekleşecek. Özellikle ilk kez MTV ödemesi yapacakların kafasında pek çok soru işareti var. Online ödeme de bunlardan biri. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;
- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
• Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden

- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden

• Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

2019 MTV ÜCRETLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc

1-3 Yaş (TL): 6254

4-6 Yaş (TL): 4541

7-11 Yaş (TL): 2837

12-15 Yaş (TL): 1696

16 ve üzeri yaş (TL) : 671

Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc

1-3 Yaş (TL): 8720

4-6 Yaş (TL): 7586

7-11 Yaş (TL): 4739

12-15 Yaş (TL): 2550

16 ve üzeri yaş (TL) : 936

Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc

1-3 Yaş (TL): 13280

4-6 Yaş (TL): 11948

7-11 Yaş (TL): 7197

12-15 Yaş (TL): 3593

16 ve üzeri yaş (TL) : 1319

İŞTE MODEL MODEL MTV FİYATLARI

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