MSC 3 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor

Ancak MSC Cruises 2019 yılı yaz dönemi için Ege-Adriyatik programlarında, Türkiye limanlarından İzmir ve Antalya’yı da programına dahil ettiğini açıkladı. Böylece MSC Cruises, 3 yıl aradan sonra, 2019 yılı itibariyle Türkiye’yi tekrar sefer düzenleyecek. MSC Cruises Türkiye ofisi Genel Müdürü Necla Tuncel “Tabii ki bu gelişmeden son derece mutluyuz ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu, MSC Cruises olarak eskisinden daha güçlü bir şekilde Türkiye’de olacağız. Gemimiz, mürettabat ve yolcular dahil, toplamda 10 bin kişiyi Türkiye’ye taşıyacak” dedi.