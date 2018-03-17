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MSC 3 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor

Hürriyet Haber
17.03.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

EN son 2015 yılında 2 gemi ile her hafta İstanbul ve İzmir programını ve bunlara ilave olarak her 15 günde, üçüncü gemisi ile yine İstanbul duraklı Karadeniz programını gerçekleştiren Avrupa’nın en büyük gemi firmalarından MSC Cruises şirketi, 2016 yılı itibariyle Türkiye programlarına ara vermek zorunda kalmıştı.

Ancak MSC Cruises 2019 yılı yaz dönemi için Ege-Adriyatik programlarında, Türkiye limanlarından İzmir ve Antalya’yı da programına dahil ettiğini açıkladı. Böylece MSC Cruises, 3 yıl aradan sonra, 2019 yılı itibariyle Türkiye’yi tekrar sefer düzenleyecek. MSC Cruises Türkiye ofisi Genel Müdürü Necla Tuncel “Tabii ki bu gelişmeden son derece mutluyuz ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu, MSC Cruises olarak eskisinden daha güçlü bir şekilde Türkiye’de olacağız. Gemimiz, mürettabat ve yolcular dahil, toplamda 10 bin kişiyi Türkiye’ye taşıyacak” dedi.

Etiketler: MSC Cruises , Necla Tuncel , gazetehaberleri
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